Myjka terenowa OC 4 + Pet Kit

Idealna do delikatnego czyszczenia psów: kompaktowa myjka ciśnieniowa do czyszczenia mobilnego, w tym torba na akcesoria dla zwierząt z akcesoriami odpowiednimi do brudnych czworonożnych przyjaciół.

Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Zestaw dla zwierząt domowych zawiera praktyczną torbę zawierającą różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane do czyszczenia i pielęgnacji psów. Niskie ciśnienie generowane przez myjkę OC 4 jest łagodne dla zwierząt, a jednocześnie wystarczająco silne, aby usunąć błoto, kurz i zanieczyszczenia z łap i sierści. Niezależnie od tego, czy jesteście po spacerze w mokrej trawie, pluskaniu się w najbliższej kałuży czy wizycie w lesie – OC 4 z zestawem dla zwierząt domowych doskonale nadaje się do szybkiego tymczasowego czyszczenia. Zoptymalizowane pod kątem kompaktowego przechowywania – urządzenie i torbę naakcesoria można przechowywać wewnątrz pustego zbiornika na wodę, co ułatwia transport.

Cechy i zalety
Myjka terenowa OC 4 + Pet Kit: Czyszczenie mobilne
Czyszczenie mobilne
Dzięki dużemu, 8-litrowemu zbiornikowi na wodę i zintegrowanemu akumulatorowi można łatwo czyścić w terenie, niezależnie od przyłączy wody lub zasilania sieciowego. Zbiornik można wyjąć i napełnić z dowolnego kranu, a dzięki szczelnej nasadce można go bez obaw przewozić np. w bagażniku. Elastyczna w użyciu do mycia i pielęgnacji psów, a także do wielu innych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, butów turystycznych lub wózków dziecięcych.
Myjka terenowa OC 4 + Pet Kit: Skuteczne, a jednocześnie delikatne mycie pod niskim ciśnieniem
Skuteczne, a jednocześnie delikatne mycie pod niskim ciśnieniem
Wydajna technologia dysz Kärcher oznacza, że myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę, jednocześnie bardzo skutecznie usuwając zanieczyszczenia. Idealna do delikatnego czyszczenia zanieczyszczonych łap po spacerze i przywracania blasku zakurzonej sierści.
Myjka terenowa OC 4 + Pet Kit: Zestaw dla zwierząt domowych – do mycia najlepszego przyjaciela człowieka
Zestaw dla zwierząt domowych – do mycia najlepszego przyjaciela człowieka
Specjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z sierści. Dysza stożkowa jest szczególnie delikatna, dzięki czemu idealnie nadaje się do dokładnego czyszczenia zanieczyszczonej sierści i łap. Puszysta ściereczka z mikrofibry pochłania dużo wody, jest przyjemna w dotyku i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Zintegrowana bateria litowo-jonowa
  • Długi czas pracy akumulatora do 22 minut wystarcza na dokładne umycie wielu brudnych zwierzaków.
  • Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
  • Gniazdo ładowania USB-C umożliwia elastyczne ładowanie nawet poza domem, np. w samochodzie lub z powerbanku.
Przemyślany projekt urządzenia
  • Kompaktowe urządzenie wraz z wężem i pistoletem spustowym można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.
  • Poręczną torbę na akcesoria również można umieścić wewnątrz zbiornika.
  • Łatwa w transporcie i przechowywaniu.
Prosta i wygodna obsługa
  • Szybka i łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. Wystarczy napełnić wodą i gotowe.
  • Pistolet spustowy ma funkcję blokady, która zapewnia nieprzerwane spryskiwanie bez wysiłku.
  • Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia duży promień roboczy.
Szeroka oferta akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
  • Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (rowery, sprzęt zewnętrzny, meble ogrodowe, psy i wiele innych).
Specyfikacja

Dane techniczne

Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/min) maks. 2
Urządzenie akumulatorowe
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) maks. 22
Czas ładowania baterii (h) 3,5
Kolor szary
Waga bez akcesoriów (kg) 3,1
Waga z opakowaniem (kg) 4,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 296 x 291 x 240

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
  • Dysza płaska
  • Dysza ze strumieniem stożkowym
  • Szczotka do mycia zwierząt
  • Ręcznik dla zwierząt
  • Torba do przechowywania

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
  • Długość węża: 2.8 m
  • Typ węża: Wąż spiralny niskociśnieniowy
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
  • Filtr

Wideo

Zastosowania
  • Zwierzęta / psy
  • Rowery
  • Namioty
  • Buty
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Wózki spacerowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Zabawki
  • Kwietniki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

