Myjka terenowa OC 4 + Pet Kit
Idealna do delikatnego czyszczenia psów: kompaktowa myjka ciśnieniowa do czyszczenia mobilnego, w tym torba na akcesoria dla zwierząt z akcesoriami odpowiednimi do brudnych czworonożnych przyjaciół.
Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Zestaw dla zwierząt domowych zawiera praktyczną torbę zawierającą różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane do czyszczenia i pielęgnacji psów. Niskie ciśnienie generowane przez myjkę OC 4 jest łagodne dla zwierząt, a jednocześnie wystarczająco silne, aby usunąć błoto, kurz i zanieczyszczenia z łap i sierści. Niezależnie od tego, czy jesteście po spacerze w mokrej trawie, pluskaniu się w najbliższej kałuży czy wizycie w lesie – OC 4 z zestawem dla zwierząt domowych doskonale nadaje się do szybkiego tymczasowego czyszczenia. Zoptymalizowane pod kątem kompaktowego przechowywania – urządzenie i torbę naakcesoria można przechowywać wewnątrz pustego zbiornika na wodę, co ułatwia transport.
Cechy i zalety
Czyszczenie mobilneDzięki dużemu, 8-litrowemu zbiornikowi na wodę i zintegrowanemu akumulatorowi można łatwo czyścić w terenie, niezależnie od przyłączy wody lub zasilania sieciowego. Zbiornik można wyjąć i napełnić z dowolnego kranu, a dzięki szczelnej nasadce można go bez obaw przewozić np. w bagażniku. Elastyczna w użyciu do mycia i pielęgnacji psów, a także do wielu innych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, butów turystycznych lub wózków dziecięcych.
Skuteczne, a jednocześnie delikatne mycie pod niskim ciśnieniemWydajna technologia dysz Kärcher oznacza, że myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę, jednocześnie bardzo skutecznie usuwając zanieczyszczenia. Idealna do delikatnego czyszczenia zanieczyszczonych łap po spacerze i przywracania blasku zakurzonej sierści.
Zestaw dla zwierząt domowych – do mycia najlepszego przyjaciela człowiekaSpecjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z sierści. Dysza stożkowa jest szczególnie delikatna, dzięki czemu idealnie nadaje się do dokładnego czyszczenia zanieczyszczonej sierści i łap. Puszysta ściereczka z mikrofibry pochłania dużo wody, jest przyjemna w dotyku i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Zintegrowana bateria litowo-jonowa
- Długi czas pracy akumulatora do 22 minut wystarcza na dokładne umycie wielu brudnych zwierzaków.
- Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
- Gniazdo ładowania USB-C umożliwia elastyczne ładowanie nawet poza domem, np. w samochodzie lub z powerbanku.
Przemyślany projekt urządzenia
- Kompaktowe urządzenie wraz z wężem i pistoletem spustowym można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.
- Poręczną torbę na akcesoria również można umieścić wewnątrz zbiornika.
- Łatwa w transporcie i przechowywaniu.
Prosta i wygodna obsługa
- Szybka i łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. Wystarczy napełnić wodą i gotowe.
- Pistolet spustowy ma funkcję blokady, która zapewnia nieprzerwane spryskiwanie bez wysiłku.
- Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia duży promień roboczy.
Szeroka oferta akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
- Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (rowery, sprzęt zewnętrzny, meble ogrodowe, psy i wiele innych).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/min)
|maks. 2
|Urządzenie akumulatorowe
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 22
|Czas ładowania baterii (h)
|3,5
|Kolor
|szary
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|296 x 291 x 240
Zakres dostawy
- Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
- Dysza płaska
- Dysza ze strumieniem stożkowym
- Szczotka do mycia zwierząt
- Ręcznik dla zwierząt
- Torba do przechowywania
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
- Długość węża: 2.8 m
- Typ węża: Wąż spiralny niskociśnieniowy
- Zintegrowany filtr wody
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
- Filtr
Wideo
Zastosowania
- Zwierzęta / psy
- Rowery
- Namioty
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.