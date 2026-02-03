Kompaktowe i przenośne czyszczenie niezależne od źródła zasilania - średniociśnieniowa myjka akumulatorowa OC 6-18 jest idealna do szybkiego i wydajnego czyszczenia pośredniego w podróży lub w domu. Wystarczy podłączyć wąż i myjka jest gotowa do pracy. Dostępny oddzielnie wąż ssący pozwala korzystać z zewnętrznych źródeł zasilania w wodę np. studni, cystern, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Delikatna lanca płaskostrumieniowa umożliwia szybkie usuwanie uporczywych zabrudzeń z rowerów, mebli kempingowych lub ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Szeroka gama akcesoriów rozszerza zakres zastosowań OC 6-18: na przykład lanca 5-w-1 Multi Jet, dysza pianowa lub szczotka do mycia są dostepne jako wyposażenie dodatkowe. Wymienny akumulator nie jest objęty zakresem dostawy i może być używany we wszystkich urządzeniach zasilanych akumulatorowo nalężących do 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność podczas pracy, ładowania i przechowywania. Pobierz aplikację Home & Garden i uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące myjki i jej zastosowania.