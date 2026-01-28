Olśniewające rezultaty nawet bez prądu: akumulatorowa myjka ciśnieniowa do wielu różnych zastosowań, takich jak małe samochody, łodzie, meble ogrodowe, kosze na śmieci i drobne prace porządkowe w domu. Wybór trybów standardowego, wzmocnionego i detergentu umożliwia użytkownikowi wykonywanie różnych zadań czyszczenia przy odpowiednim ciśnieniu. Podczas czyszczenia wyświetlacz analogowy pistoletu wysokociśnieniowego zawsze pokazuje wybrany tryb. Oddzielne poziomy ciśnienia ustawia się przełączając lancę spryskującą. Urządzenie jest kompatybilne z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym 36 V/5,0 Ah z platformy 36 V Kärcher Battery Power. Akumulator i ładowarka są dostępne osobno jako akcesoria opcjonalne. Wąż do zasysania Kärcher można również podłączyć w celu pobierania wody z alternatywnych źródeł.