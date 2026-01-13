Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control
Twój konsultant mobilny przez aplikację: Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Power Control do czyszczenia np.: rowerów, narzędzi i mebli ogrodowych.
Zostań ekspertem do spraw czyszczenia z aplikacją Kärcher Home & Garden: w połączeniu z urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher K 2 Power Control, uzyskasz najlepsze rezultaty czyszczenia. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Aplikacja umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power – dla maksymalnej kontroli podczas każdego czyszczenia. Ponadto, urządzenie posiada teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, wężyk ssący do bezproblemowego stosowania środków czyszczących, praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód, jak również 5-metrowy wąż.
Cechy i zalety
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick ConnectWystarczy włożyć i przekręcić — dostępne są dwie różne lance spryskujące. Optymalne ustawienie ciśnienia: wybór 3 poziomów ciśnienia, a także trybu podawania środka czyszczącego. Łatwa kontrola: symbole na lancach spryskujących pokazują aktualne ustawienie.
Regulowany uchwyt teleskopowyRegulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Zintegrowany wąż ssący
- Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego.
- Prosta obsługa. Wężyk do zasysania środka czyszczącego
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|246 x 280 x 586
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Lanca Vario Power Click
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 5 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Uchwyt teleskopowy
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.