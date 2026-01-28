Aplikacja Kärcher Home & Garden każdego uczyni ekspertem do spraw związanych z czyszczeniem – a z urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher K 2 Power Control uzyskasz jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Aplikacja umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power – dla maksymalnej kontroli podczas każdego czyszczenia. Ponadto, urządzenie posiada teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, wężyk ssący do bezproblemowego stosowania środków czyszczących, praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód, jak również 5-metrowy wąż. Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Power Control Car zawiera zestaw do mycia samochodu ze szczotką, dyszą pianową i szamponem samochodowym o pojemności 500 ml.