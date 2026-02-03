Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS
K 2 Premium Horizontal to idealna myjka ciśnieniowa do sporadycznego użytku i lekkich zabrudzeń, na przykład rowerów i/lub narzędzi ogrodowych, a także mebli ogrodowych.
Szybka jak błyskawica: ultra-kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal błyskawicznie usuwa zabrudzenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi ogrodowych i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Dzięki lancy Vario Power Spray (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, model K 2 Horizontal można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody, system Quick Connect dzięki szybkozłączce umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel sprytnie owija się wokół podstawy urządzenia
Cechy i zalety
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsceProsty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie ( /bar)
|20 / maks. 110
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 197 x 264
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.