Jeśli potrzebujesz poręcznego sprzętu, który pozwoli wyczyścić taras, narzędzia i meble ogrodowe, rower czy motocykl, a jednocześnie zmieści się na małej półce w garażu czy piwnicy, to urządzenie K 2 Universal Edition jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niskiej wadze i poręcznemu uchwytowi myjkę można łatwo przenosić lub transportować. System Quick Connect zapewnia wygodę łączenia węża wysokociśnieniowego z urządzeniem i pistoletem wysokociśnieniowym. W wyposażeniu 3 m wąż wysokociśnieniowy i lanca spryskująca.