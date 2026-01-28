Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal

Pozioma myjka wysokociśnieniowa K 3 nigdy nie zawodzi: ten zajmujący niewiele miejsca towarzysz idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń z mniejszych powierzchni ogrodowych, tarasów, mebli ogrodowych i samochodów.

Dzięki małemu i zajmującemu niewiele miejsca urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 zanieczyszczenia są już przeszłością. Dzięki czterometrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i pojazdom. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, urządzenie poziome K 3 Horizontal można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu poziomym K 3 Horizontal.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal: Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Prosty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 120
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1600
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 197 x 264

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
