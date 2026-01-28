Dzięki małemu i zajmującemu niewiele miejsca urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 zanieczyszczenia są już przeszłością. Dzięki czterometrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i pojazdom. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, urządzenie poziome K 3 Horizontal można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu poziomym K 3 Horizontal.