Dzięki małej i zajmującej niewiele miejsca myjce ciśnieniowej K 3 brud należy już do przeszłości. Dzięki czterometrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka ciśnieniowa jest idealna do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym, a nawet pojazdom. Dzięki lancy Vario Power Spray (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, podczas gdy pompa jest chroniona przez filtr wody - co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, model K 3 Horizontal można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody, system Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można łatwo przechowywać na samym urządzeniu K 3 Horizontal.