Urządzenie zmieści się wszędzie: w bagażniku samochodu czy w szafce, urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Classic można bez problemu schować w dowolnym miejscu i łatwo transportować dzięki kompaktowym wymiarom. Mimo to nadal oferuje pełną wydajność urządzenia wysokociśnieniowego. Ponadto aluminiowy uchwyt teleskopowy z regulacją wysokości zapewnia zawsze wygodną pracę. Inne szczegółowe elementy wyposażenia to pistolet z szybkozłączką Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca spryskująca Vario Power (VPS), dysza rotacyjna i zintegrowany filtr wody. Co więcej, urządzenie K 4 Classic, z wydajnością powierzchniową 30 m²/h, idealnie nadaje się do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń (małe samochody, ogrodzenia ogrodowe, rowery itp.).