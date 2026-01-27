Myjka ciśnieniowa K 4 Classic

Łatwa w transporcie i w przechowywaniu: myjka ciśnieniowa K 4 Classic z uchwytem teleskopowym do regularnego użytku i umiarkowanych zanieczyszczeń.

Urządzenie zmieści się wszędzie: w bagażniku samochodu czy w szafce, urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Classic można bez problemu schować w dowolnym miejscu i łatwo transportować dzięki kompaktowym wymiarom. Mimo to nadal oferuje pełną wydajność urządzenia wysokociśnieniowego. Ponadto aluminiowy uchwyt teleskopowy z regulacją wysokości zapewnia zawsze wygodną pracę. Inne szczegółowe elementy wyposażenia to pistolet z szybkozłączką Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca spryskująca Vario Power (VPS), dysza rotacyjna i zintegrowany filtr wody. Co więcej, urządzenie K 4 Classic, z wydajnością powierzchniową 30 m²/h, idealnie nadaje się do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń (małe samochody, ogrodzenia ogrodowe, rowery itp.).

Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Uchwyt teleskopowy
Uchwyt teleskopowy
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 130
Wydajność tłoczenia (l/h) 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1800
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 264 x 256 x 450

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

