K 4 Comfort Premium to wydajna i wygodna myjka ciśnieniowa, idealna do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu i samochodu. Jej trwały, chłodzony wodą silnik zapewnia stałą wydajność, a wygodny bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia maksymalną elastyczność. Ponadto pistolet spustowy G 180 50 Q COMFORT!Hold zmniejsza siłę uchwytu o nawet 50 procent, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można podłączyć szybko i łatwo. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Kable i akcesoria można łatwo i w kompaktowy sposób przechować na urządzeniu, a teleskopowy uchwyt i kółka o miękkiej powierzchni ułatwiają transport. Aby zapewnić optymalne wsparcie, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki. Zakres dostawy obejmuje 1 litr detergentu.