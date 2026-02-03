Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Flex Car & Stairs

Urządzenie K 4 Power Control Flex z wężem PremiumFlex oraz pistoletem spustowym G 160 Q Power Control do umiarkowanych zanieczyszczeń na tarasach, stopniach i samochodach. Zawiera zestaw czyszczenia samochodów i schodów.

Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Power Control Flex Car & Stairs sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni właściwym ciśnieniem jest niewiarygodnie proste. Natomiast dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden znalezienie odpowiedniego ciśnienia również nie sprawia żadnego problemu. Konsultant zintegrowany z aplikacją wspiera użytkowników praktycznymi wskazówkami dotyczącymi każdej sytuacji i zadania czyszczenia – zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie spustowym G 160 Q Power Control. Urządzenie K 4 Power Control Flex imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, teleskopowym uchwytem ułatwiającym transport, a także pozycją parkingową zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw do dokładnego czyszczenia samochodów składający się z dyszy pianowej, obrotowej szczotki do mycia i 1 litra szamponu samochodowego. Zestaw do czyszczenia schodów ze szczotką PS 30 Power doskonale nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni zewnętrznych.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Flex Car & Stairs: Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi
Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Flex Car & Stairs: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Flex Car & Stairs: Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
  • Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 11,9
Waga z opakowaniem (kg) 17,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 405 x 306 x 584

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka obrotowa, lanca pianowa 0,3 l, szampon samochodowy 3 w 1, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Szczotka Power PS 30
  • Zintegrowana siatka na akcesoria
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

