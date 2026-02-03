Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Power Control Flex Car & Stairs sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni właściwym ciśnieniem jest niewiarygodnie proste. Natomiast dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden znalezienie odpowiedniego ciśnienia również nie sprawia żadnego problemu. Konsultant zintegrowany z aplikacją wspiera użytkowników praktycznymi wskazówkami dotyczącymi każdej sytuacji i zadania czyszczenia – zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie spustowym G 160 Q Power Control. Urządzenie K 4 Power Control Flex imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, teleskopowym uchwytem ułatwiającym transport, a także pozycją parkingową zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw do dokładnego czyszczenia samochodów składający się z dyszy pianowej, obrotowej szczotki do mycia i 1 litra szamponu samochodowego. Zestaw do czyszczenia schodów ze szczotką PS 30 Power doskonale nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni zewnętrznych.