Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Flex Car & Stairs
Urządzenie K 4 Power Control Flex z wężem PremiumFlex oraz pistoletem spustowym G 160 Q Power Control do umiarkowanych zanieczyszczeń na tarasach, stopniach i samochodach. Zawiera zestaw czyszczenia samochodów i schodów.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Power Control Flex Car & Stairs sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni właściwym ciśnieniem jest niewiarygodnie proste. Natomiast dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden znalezienie odpowiedniego ciśnienia również nie sprawia żadnego problemu. Konsultant zintegrowany z aplikacją wspiera użytkowników praktycznymi wskazówkami dotyczącymi każdej sytuacji i zadania czyszczenia – zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie spustowym G 160 Q Power Control. Urządzenie K 4 Power Control Flex imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, teleskopowym uchwytem ułatwiającym transport, a także pozycją parkingową zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw do dokładnego czyszczenia samochodów składający się z dyszy pianowej, obrotowej szczotki do mycia i 1 litra szamponu samochodowego. Zestaw do czyszczenia schodów ze szczotką PS 30 Power doskonale nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni zewnętrznych.
Cechy i zalety
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|405 x 306 x 584
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia samochodu: Szczotka obrotowa, lanca pianowa 0,3 l, szampon samochodowy 3 w 1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Szczotka Power PS 30
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.