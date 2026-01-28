Myjka ciśnieniowa K 4 WCM Premium Home Modular
Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 WCM Premium Home Modular z chłodzonym wodą silnikiem idealnie usuwa umiarkowane zanieczyszczenia z tarasów, ogrodzeń lub pojazdów. Urządzenie posiada bęben na wąż i zestaw do mycia domu.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 WCM Premium Home Modular zachwyca mocnym, chłodzonym wodą silnikiem, który charakteryzuje się długą żywotnością. Urządzenie wysokociśnieniowe z wysokociśnieniowym wężem o długości 6 metrów została stworzona z myślą o okazjonalnym użytkowaniu i usuwaniu umiarkowanych zanieczyszczeń. Lanca spryskująca Vario Power (VPS), a także dysza rotacyjna, zgodnie z potrzebami, umożliwiają czyszczenie tarasów, mebli ogrodowych oraz pojazdów. Lanca spryskująca (VPS) pozwala na dostosowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonego przedmiotu. Urządzenie posiada również dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, który zapewnia bezkompromisowe usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Z urządzeniem dostarczany jest zestaw do mycia domu wraz ze środkiem do czyszczenia powierzchni T 5 oraz 1 litr środka czyszczącego 3 w 1 do czyszczenia powierzchni wykonanych z kamienia oraz elewacji. Zintegrowany bęben na wąż sprawia, że po zakończeniu pracy złożenie urządzenia jest dziecinne proste, a pozostałe akcesoria można przechowywać na urządzeniu. Wbudowany filtr wody skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami.
Cechy i zalety
Trwałość i niezawodne funkcjonowanieChłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Bęben na wąż do praktycznej obsługiUporządkowane i niewymagające dużej ilości miejsca przechowywanie: praktyczny bęben na wąż sprawia, że wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania jest odpowiednio zabezpieczony i łatwo dostępny. Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,8
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|369 x 389 x 901
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Stopnie zewnętrzne
- Teren wokół domu i ogród
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery