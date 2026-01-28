Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 WCM Premium Home Modular zachwyca mocnym, chłodzonym wodą silnikiem, który charakteryzuje się długą żywotnością. Urządzenie wysokociśnieniowe z wysokociśnieniowym wężem o długości 6 metrów została stworzona z myślą o okazjonalnym użytkowaniu i usuwaniu umiarkowanych zanieczyszczeń. Lanca spryskująca Vario Power (VPS), a także dysza rotacyjna, zgodnie z potrzebami, umożliwiają czyszczenie tarasów, mebli ogrodowych oraz pojazdów. Lanca spryskująca (VPS) pozwala na dostosowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonego przedmiotu. Urządzenie posiada również dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, który zapewnia bezkompromisowe usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Z urządzeniem dostarczany jest zestaw do mycia domu wraz ze środkiem do czyszczenia powierzchni T 5 oraz 1 litr środka czyszczącego 3 w 1 do czyszczenia powierzchni wykonanych z kamienia oraz elewacji. Zintegrowany bęben na wąż sprawia, że po zakończeniu pracy złożenie urządzenia jest dziecinne proste, a pozostałe akcesoria można przechowywać na urządzeniu. Wbudowany filtr wody skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami.