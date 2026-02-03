Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium Connect Home jest wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik, który zapewnia stałą wydajność, a wygodny bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji. Pistolet G 180 Q Comfort Connect wyraźnie zmniejsza siłę nacisku, umożliwiając pracę bez zmęczenia. Wyświetlacz LCD pistoletu oferuje 3 poziomy ciśnienia, tryb eco!Mode i 2 poziomy detergentu, aby dostosować się do różnych zadań związanych z czyszczeniem. Regulacja poziomu na pistolecie zapewnia lepszą ergonomię podczas aplikacji. Dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można szybko podłączyć, a innowacyjna lanca spryskująca 4 w 1 Multi Jet łączy 4 różne rodzaje strumienia, które można ustawić, obracając głowicę lancy spryskującej. Ponadto detergent 2 w 1 zapewnia wygodę i doskonałą aplikację detergentu w zależności od zastosowania. Ciśnienie można regulować na smartfonie za pomocą połączenia Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, która oferuje również zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także porady i wskazówki.