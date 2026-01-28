Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 5 Power Control Flex każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie spustowym G 160 Q Power Control. Urządzenie wysokociśnieniowe imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, wysokiej jakości aluminiowym uchwytem teleskopowym ułatwiającym transport, systemem Quick Connect oszczędzającym czas i wysiłek przy wkładaniu i wyjmowaniu węża wysokociśnieniowego z urządzenia i pistoletu spustowego, a także pozycją parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów w każdej chwili.