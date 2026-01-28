Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium

Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium z wydajnością 60 m²/h, chłodzonym wodą silnikiem, wężem PremiumFlex i bębnem na wąż doskonale nadaje się do silnych zanieczyszczeń.

Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium doskonale nadaje się do usuwania silnych zanieczyszczeń z domu i samochodu. Chłodzony wodą, a tym samym trwały silnik jest przeznaczony do częstego czyszczenia i gwarantuje niezawodne działanie. Zintegrowany bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia wygodę i dużą elastyczność. Ponadto pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold wyraźnie zmniejsza siłę uchwytu, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można podłączyć szybko i łatwo. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Oprócz kabla, akcesoria można również łatwo przechować na urządzeniu, a teleskopowy uchwyt i kółka o miękkiej powierzchni ułatwiają transport. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie podczas użytkowania, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki.

Cechy i zalety
Lanca 4-w-1 Multi Jet
  • Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
  • Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
  • Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
  • Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
  • Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
  • Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
  • Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
  • Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
  • Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
  • Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
  • Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
  • Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
  • Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 18,8
Waga z opakowaniem (kg) 25,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 w 1
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
  • Regulacja detergentu w dyszy pianowej
  • Uchwyt teleskopowy
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Silnik chłodzony wodą
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • 2 haki na kabel zasilający: szybka zmiana ssawek
  • Koła z miękką powierzchnią
Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium
Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Ogrodzenia
  • Murki ogrodowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Rowery
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
