Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium
Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium z wydajnością 60 m²/h, chłodzonym wodą silnikiem, wężem PremiumFlex i bębnem na wąż doskonale nadaje się do silnych zanieczyszczeń.
Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium doskonale nadaje się do usuwania silnych zanieczyszczeń z domu i samochodu. Chłodzony wodą, a tym samym trwały silnik jest przeznaczony do częstego czyszczenia i gwarantuje niezawodne działanie. Zintegrowany bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia wygodę i dużą elastyczność. Ponadto pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold wyraźnie zmniejsza siłę uchwytu, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można podłączyć szybko i łatwo. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Oprócz kabla, akcesoria można również łatwo przechować na urządzeniu, a teleskopowy uchwyt i kółka o miękkiej powierzchni ułatwiają transport. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie podczas użytkowania, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki.
Cechy i zalety
Lanca 4-w-1 Multi Jet
- Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
- Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
- Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
- Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
- Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
- Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
- Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
- Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|18,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|25,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 w 1
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
- Regulacja detergentu w dyszy pianowej
- Uchwyt teleskopowy
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Silnik chłodzony wodą
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- 2 haki na kabel zasilający: szybka zmiana ssawek
- Koła z miękką powierzchnią
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Ogrodzenia
- Murki ogrodowe
- Teren wokół domu i ogród
- Samochody
- Mobilne domy
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe