Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 7 Power Flex każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Urządzenie K 7 Power Flex jest wyposażone w chłodzony wodą silnik i zaprojektowano je do częstego czyszczenia, a także do usuwania uporczywych zanieczyszczeń, które często gromadzą się na przykład na ścieżkach, basenach, rowerach lub dużych samochodach. Szeroka gama wyposażenia obejmuje pistolet spustowy z praktycznym adapterem Quick Connect podłączany za pośrednictwem węża wysokociśnieniowego PremiumFlex, niezawodny filtr wody, który chroni pompę, lancę spryskującą Vario Power (VPS) i dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym. Ustawienie ciśnienia na lancy VPS można regulować za pomocą prostego ruchu obrotowego, a dysza rotacyjna szybko radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zanieczyszczeniami. Pozostałe wyposażenie to system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, uchwyt teleskopowy oraz pozycja parkowania zapewniająca łatwydostęp do akcesoriów.