Myjka ciśnieniowa K 7 Power Flex
Większa moc: urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Power Flex z wężem PremiumFlex, pistoletem spustowym G 180 Q, odpowiednie do uporczywych zanieczyszczeń na tarasach, ścieżkach i samochodach.
Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 7 Power Flex każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Urządzenie K 7 Power Flex jest wyposażone w chłodzony wodą silnik i zaprojektowano je do częstego czyszczenia, a także do usuwania uporczywych zanieczyszczeń, które często gromadzą się na przykład na ścieżkach, basenach, rowerach lub dużych samochodach. Szeroka gama wyposażenia obejmuje pistolet spustowy z praktycznym adapterem Quick Connect podłączany za pośrednictwem węża wysokociśnieniowego PremiumFlex, niezawodny filtr wody, który chroni pompę, lancę spryskującą Vario Power (VPS) i dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym. Ustawienie ciśnienia na lancy VPS można regulować za pomocą prostego ruchu obrotowego, a dysza rotacyjna szybko radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zanieczyszczeniami. Pozostałe wyposażenie to system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, uchwyt teleskopowy oraz pozycja parkowania zapewniająca łatwydostęp do akcesoriów.
Cechy i zalety
Uchwyt teleskopowy wykonany z wysokiej jakości aluminiumAluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego KärcherUmożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|23
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|458 x 330 x 669
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Lanca Vario Power
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Ogrodzenia
- Murki ogrodowe
- Teren wokół domu i ogród
- Samochody
- Mobilne domy
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe