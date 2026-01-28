Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex

Więcej mocy: Urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Premium Smart Control Flex z wężem PremiumFlex i pistoletem spustowym G 180 Q Smart Control do uporczywych zanieczyszczeń na tarasach, ścieżkach i samochodach.

Wystarczy połączyć urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Premium Smart Control Flex z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth – aby czyszczenie stało się dużo łatwiejsze i wydajniejsze. Wynika to z faktu, że konsultant w aplikacji udziela praktycznych wskazówek i porad dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Kolejna praktyczna funkcja: urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający większą moc, dzięki czemu nawet uporczywe zanieczyszczenia nie stanowią problemu. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control wyposażonym w ekran LCD lub przenosić do pistoletu spustowego z aplikacji przy pomocy konsultanta mobilnego – aby nie popełnić żadnego błędu podczas czyszczenia. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex: Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi Jet
Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi Jet
Pistolet spustowy z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Zawiera tryb boost zapewniający dodatkową moc do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Obrotowa lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex: Połączenie Bluetooth na potrzeby aplikacji Home & Garden
Połączenie Bluetooth na potrzeby aplikacji Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Aplikacja przenosi optymalną wartość ciśnienia do urządzenia wysokociśnieniowego za pośrednictwem łączności Bluetooth.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
  • Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
  • Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
  • Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 17,8
Waga z opakowaniem (kg) 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 459 x 330 x 669

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Smart Control
  • Lanca Multi Jet 3-w-1
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Zintegrowana siatka na akcesoria
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
  • Połączenie przez Bluetooth
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex
Zastosowania
  • Tarasy
  • Ogrodzenia
  • Murki ogrodowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Rowery
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące