Myjka ciśnieniowa K Mini Plus

Najmniejsza myjka ciśnieniowa Kärcher błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia, a poza tym jest łatwe do transportowania i przechowywania. Zestaw węży umożliwia natychmiastowe użytkowanie urządzenia.

Kompaktowe i lekkie: K Mini Plus to najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher. Kompaktowy design i niewielka waga ułatwiają transportowanie, a także przechowywanie urządzenia. Niewielka moc idealnie sprawdzi się podczas szybkiego i wydajnego czyszczenia balkonów, mebli ogrodowych i tarasowych, a także rowerów i małych samochodów. Wyjątkowo prosta obsługa urządzenia: Zamontowanie pistoletu spryskującego, rury przedłużającej i lancy spryskującej Vario Power zajmie kilka chwil. Szybkozłącze Quick Connect węża wysokociśnieniowego, a także pistolet spustowy można szybko podłączyć do i odłączyć od urządzenia. Podczas użytkowania na pięciometrowym i wyjątkowo cienkim wężu wysokociśnieniowym PremiumFlex nie powstają załamania, a także umożliwia czyszczenie z maksymalną swobodą i elastycznością. Odłączany uchwyt na akcesoria oferuje właściwe przechowywanie wszystkich dostarczonych części. Urządzenie wysokociśnieniowe K Mini Plus jest od razu gotowe do użycia dzięki zestawowi węży, w skład którego wchodzi 6-metrowy wąż ogrodowy, 2 uniwersalne szybkozłącza (jedno z Aqua Stop), jak również adapter do kranu umożliwiający użytkowanie w domu. Zestaw węży można przechowywać w oddzielnym worku.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K Mini Plus: Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Myjka ciśnieniowa K Mini Plus: Zdejmowany uchwyt na wyposażenie
Zdejmowany uchwyt na wyposażenie
Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K Mini Plus: Super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania. Maksymalna elastyczność podczas czyszczenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
  • Bezpieczne przechowywanie przewodu elektrycznego wokół podstawy urządzenia.
System Quick Connect
  • Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1400
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,9
Waga z opakowaniem (kg) 6,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 278 x 233 x 296

Zakres dostawy

  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 110 Q Short
  • Lanca Vario Power
  • Wąż wysokociśnieniowy: 5 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"
  • Zestaw przyłączy

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
