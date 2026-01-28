Myjka ciśnieniowa K Mini Plus
Najmniejsza myjka ciśnieniowa Kärcher błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia, a poza tym jest łatwe do transportowania i przechowywania. Zestaw węży umożliwia natychmiastowe użytkowanie urządzenia.
Kompaktowe i lekkie: K Mini Plus to najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher. Kompaktowy design i niewielka waga ułatwiają transportowanie, a także przechowywanie urządzenia. Niewielka moc idealnie sprawdzi się podczas szybkiego i wydajnego czyszczenia balkonów, mebli ogrodowych i tarasowych, a także rowerów i małych samochodów. Wyjątkowo prosta obsługa urządzenia: Zamontowanie pistoletu spryskującego, rury przedłużającej i lancy spryskującej Vario Power zajmie kilka chwil. Szybkozłącze Quick Connect węża wysokociśnieniowego, a także pistolet spustowy można szybko podłączyć do i odłączyć od urządzenia. Podczas użytkowania na pięciometrowym i wyjątkowo cienkim wężu wysokociśnieniowym PremiumFlex nie powstają załamania, a także umożliwia czyszczenie z maksymalną swobodą i elastycznością. Odłączany uchwyt na akcesoria oferuje właściwe przechowywanie wszystkich dostarczonych części. Urządzenie wysokociśnieniowe K Mini Plus jest od razu gotowe do użycia dzięki zestawowi węży, w skład którego wchodzi 6-metrowy wąż ogrodowy, 2 uniwersalne szybkozłącza (jedno z Aqua Stop), jak również adapter do kranu umożliwiający użytkowanie w domu. Zestaw węży można przechowywać w oddzielnym worku.
Cechy i zalety
Kompaktowe i lekkie urządzenie.Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Zdejmowany uchwyt na wyposażenieWygodne przechowywanie akcesoriów.
Super cienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexSzybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania. Maksymalna elastyczność podczas czyszczenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
- Bezpieczne przechowywanie przewodu elektrycznego wokół podstawy urządzenia.
System Quick Connect
- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1400
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|278 x 233 x 296
Zakres dostawy
- Przedłużka lancy spryskującej
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 110 Q Short
- Lanca Vario Power
- Wąż wysokociśnieniowy: 5 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
- Zestaw przyłączy
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Wideo