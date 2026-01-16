Kärcher CNS 18-30 - Akumulatorowa piła łańcuchowa (Wersja bez akumulatora i ładowarki)

Lekka i łatwa w użyciu piła łańcuchowa akumulatorowa Kärcher CNS 18-30 doskonale nadaje się do prac w ogrodzie, pielęgnacji drzew i cięcia drewna. Akumulator i szybka ładowarka nie są dołączone do zestawu i wymagają dokupienia.

Dzięki niskiej wadze i idealnej długości ostrza bateryjna piła łańcuchowa CNS 18-30 firmy Kärcher jest idealna do wygodnego i wszechstronnego zastosowania przy pielęgnacji drzew. Wyjątkowo wysoka prędkość łańcucha sprawia, że każde cięcie jest szybkie i bezwysiłkowe. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu. Połączenie hamulca i oburęcznego włącznika sprawia, że jest ona szczególnie bezpieczna. Zestaw zawiera urządzenie, ostrze, łańcuch, osłonę oraz butelkę oleju.

Cechy i zalety
Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
Łańcuch jest łatwo napinany za pomocą pokrętła.
Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Automatyczne smarowanie łańcucha
Do bezobsługowego użytkowania pilarki akumulatorowej.
Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ochrona przed odrzutem
Łańcuch zatrzymuje się natychmiast - maksymalne bezpieczeństwo w przypadku odrzutu.
Kolce zderzaka
  • Bezpieczne prowadzenie i precyzyjne cięcia, ponieważ pilarka łańcuchowa zaczepia się do materiału, który ma być cięty.
Najwyższa prędkość
  • Prędkość łańcucha 10 m/s - do szybkiego cięcia.
Wiele zastosowań
  • Ostrze o długości 30 cm zapewnia wszestronność.
Bezpieczne odblokowanie
  • Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu pilarki łańcuchowej.
Przezroczysty zbiornik oleju
  • Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić poziom oleju w przezroczystym oknie kontrolnym.
Silnik bezszczotkowy
  • Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Prowadnik (cm) 30
Prędkość łańcucha (m/s) 10
Podziałka łańcucha 3/8" LP
Grubość ogniwa napędowego 1.1 mm / 0.043"
Ilość ogniw prowadzących 45
Pojemność zbiornika oleju (ml) 200
Gwarantowany poziom hałasu (dB(A)) 101
Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3,5
Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 5,2
Napęd Silnik bezszczotkowy
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,4
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø gałęzi: 10 cm

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Prowadnik
  • Łańcuch piły
  • Butelka oleju

Wyposażenie

  • Zabezpieczenie łańcucha
  • Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
  • Automatyczne smarowanie łańcucha
  • Hamulec łańcucha
  • Wskaźnik poziomu oleju
Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wideo

Zastosowania
  • Gałęzie
  • Drewno na opał
  • Ścinanie małych drzew
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.