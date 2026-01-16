Kärcher CNS 18-30 - Akumulatorowa piła łańcuchowa (Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Lekka i łatwa w użyciu piła łańcuchowa akumulatorowa Kärcher CNS 18-30 doskonale nadaje się do prac w ogrodzie, pielęgnacji drzew i cięcia drewna. Akumulator i szybka ładowarka nie są dołączone do zestawu i wymagają dokupienia.
Dzięki niskiej wadze i idealnej długości ostrza bateryjna piła łańcuchowa CNS 18-30 firmy Kärcher jest idealna do wygodnego i wszechstronnego zastosowania przy pielęgnacji drzew. Wyjątkowo wysoka prędkość łańcucha sprawia, że każde cięcie jest szybkie i bezwysiłkowe. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu. Połączenie hamulca i oburęcznego włącznika sprawia, że jest ona szczególnie bezpieczna. Zestaw zawiera urządzenie, ostrze, łańcuch, osłonę oraz butelkę oleju.
Cechy i zalety
Naciąg łańcucha bez użycia narzędziŁańcuch jest łatwo napinany za pomocą pokrętła.
Automatyczne smarowanie łańcuchaDo bezobsługowego użytkowania pilarki akumulatorowej.
Ochrona przed odrzutemŁańcuch zatrzymuje się natychmiast - maksymalne bezpieczeństwo w przypadku odrzutu.
Kolce zderzaka
- Bezpieczne prowadzenie i precyzyjne cięcia, ponieważ pilarka łańcuchowa zaczepia się do materiału, który ma być cięty.
Najwyższa prędkość
- Prędkość łańcucha 10 m/s - do szybkiego cięcia.
Wiele zastosowań
- Ostrze o długości 30 cm zapewnia wszestronność.
Bezpieczne odblokowanie
- Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu pilarki łańcuchowej.
Przezroczysty zbiornik oleju
- Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić poziom oleju w przezroczystym oknie kontrolnym.
Silnik bezszczotkowy
- Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Prowadnik (cm)
|30
|Prędkość łańcucha (m/s)
|10
|Podziałka łańcucha
|3/8" LP
|Grubość ogniwa napędowego
|1.1 mm / 0.043"
|Ilość ogniw prowadzących
|45
|Pojemność zbiornika oleju (ml)
|200
|Gwarantowany poziom hałasu (dB(A))
|101
|Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø gałęzi: 10 cm
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Prowadnik
- Łańcuch piły
- Butelka oleju
Wyposażenie
- Zabezpieczenie łańcucha
- Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Hamulec łańcucha
- Wskaźnik poziomu oleju
Zastosowania
- Gałęzie
- Drewno na opał
- Ścinanie małych drzew
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.