Kärcher PSW 18-20 - Piła akumulatorowa do gałęzi na wysięgniku (Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Lekka i niezawodna piła akumulatorowa do gałęzi na wysięgniku Kärcher PSW 18-20 pozwala łatwo i szybko przycinać konary drzew na wysokości do 4m. Dzięki pile Kärcher PSW 18-20 zadbasz o swoje drzewa na działce i ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V wraz z szybką ładowarką wymagają dokupienia.
Dzięki praktycznemu wysięgnikowi piła akumulatorowa PSW 18-20 doskonale nadaje się do pielęgnacji wysokich drzew. Zoptymalizowany kąt ostrza 30 ° umożliwia wygodne przycinanie gałęzi na wysokości do 4 metrów, podczas gdy Ty pozostajesz bezpiecznie na ziemi. Łatwy naciąg łańcucha i automatyczne smarowanie sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Dołączony pas na ramię ułatwia korzystanie z pilarki akumulatorowej, nawet podczas dłuższej pracy. Zestaw zawiera urządzenie, ostrze, łańcuch, osłonę, pas na ramię, klucz sześciokątny do napinania łańcucha oraz butelkę oleju.
Cechy i zalety
Łatwe naciąganie łańcuchaŁatwo dostępna śruba do napinania łańcucha.
Automatyczne smarowanie łańcuchaDo bezobsługowego użytkowania pilarki.
Szybkozłącze śrubowePilarkę na wysięgniku można rozłożyć na trzy części do wygodnego przechowywania.
Praktyczny pas na ramię
- Optymalny rozkład masy odciąża ręce i ramiona użytkownika.
Wysięgnik
- Wykonany z lekkiego włókna szklanego - do łatwego cięcia gałęzi na wysokości do 4 metrów.
Hak stabilizujący
- Do bezpiecznego i dokładnego cięcia gałęzi.
Zoptymalizowany kąt ostrza 30°
- Do wygodnej pracy z poziomu ziemi.
Bezpieczne odblokowanie
- Zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu pilarki.
Przezroczysty zbiornik oleju
- Użytkownicy mogą sprawdzić poziom oleju w przezroczystym oknie kontrolnym.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Prowadnik (cm)
|20
|Kąt ostrza (°)
|30
|Prędkość łańcucha (m/s)
|5,5
|Podziałka łańcucha
|3/8" LP
|Grubość ogniwa napędowego
|1.1 mm / 0.043"
|Ilość ogniw prowadzących
|33
|Pojemność zbiornika oleju (ml)
|50
|Gwarantowany poziom hałasu (dB(A))
|95
|Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Długość z wysięgnikiem (m)
|2,9
|Długość bez wysięgnika (m)
|2
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć)
|maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø gałęzi: 5 cm
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Prowadnik
- Łańcuch piły
- Butelka oleju
- Pasek na ramię
- Klucz imbusowy do naciągu łańcucha
Wyposażenie
- Zabezpieczenie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Wskaźnik poziomu oleju
Zastosowania
- Wyższe gałęzie
- Ścinanie małych drzew
