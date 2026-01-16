Kärcher PSW 18-20 - Piła akumulatorowa do gałęzi na wysięgniku (Wersja bez akumulatora i ładowarki)

Lekka i niezawodna piła akumulatorowa do gałęzi na wysięgniku Kärcher PSW 18-20 pozwala łatwo i szybko przycinać konary drzew na wysokości do 4m. Dzięki pile Kärcher PSW 18-20 zadbasz o swoje drzewa na działce i ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V wraz z szybką ładowarką wymagają dokupienia.

Dzięki praktycznemu wysięgnikowi piła akumulatorowa PSW 18-20 doskonale nadaje się do pielęgnacji wysokich drzew. Zoptymalizowany kąt ostrza 30 ° umożliwia wygodne przycinanie gałęzi na wysokości do 4 metrów, podczas gdy Ty pozostajesz bezpiecznie na ziemi. Łatwy naciąg łańcucha i automatyczne smarowanie sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Dołączony pas na ramię ułatwia korzystanie z pilarki akumulatorowej, nawet podczas dłuższej pracy. Zestaw zawiera urządzenie, ostrze, łańcuch, osłonę, pas na ramię, klucz sześciokątny do napinania łańcucha oraz butelkę oleju.

Cechy i zalety
Piła do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Łatwe naciąganie łańcucha
Łatwe naciąganie łańcucha
Łatwo dostępna śruba do napinania łańcucha.
Piła do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Automatyczne smarowanie łańcucha
Automatyczne smarowanie łańcucha
Do bezobsługowego użytkowania pilarki.
Piła do gałęzi na wysięgniku PSW 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Szybkozłącze śrubowe
Szybkozłącze śrubowe
Pilarkę na wysięgniku można rozłożyć na trzy części do wygodnego przechowywania.
Praktyczny pas na ramię
  • Optymalny rozkład masy odciąża ręce i ramiona użytkownika.
Wysięgnik
  • Wykonany z lekkiego włókna szklanego - do łatwego cięcia gałęzi na wysokości do 4 metrów.
Hak stabilizujący
  • Do bezpiecznego i dokładnego cięcia gałęzi.
Zoptymalizowany kąt ostrza 30°
  • Do wygodnej pracy z poziomu ziemi.
Bezpieczne odblokowanie
  • Zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu pilarki.
Przezroczysty zbiornik oleju
  • Użytkownicy mogą sprawdzić poziom oleju w przezroczystym oknie kontrolnym.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Prowadnik (cm) 20
Kąt ostrza (°) 30
Prędkość łańcucha (m/s) 5,5
Podziałka łańcucha 3/8" LP
Grubość ogniwa napędowego 1.1 mm / 0.043"
Ilość ogniw prowadzących 33
Pojemność zbiornika oleju (ml) 50
Gwarantowany poziom hałasu (dB(A)) 95
Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 1,3
Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 1,2
Długość z wysięgnikiem (m) 2,9
Długość bez wysięgnika (m) 2
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć) maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,7
Waga z opakowaniem (kg) 5,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2980 x 95 x 187

* Ø gałęzi: 5 cm

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Prowadnik
  • Łańcuch piły
  • Butelka oleju
  • Pasek na ramię
  • Klucz imbusowy do naciągu łańcucha

Wyposażenie

  • Zabezpieczenie łańcucha
  • Automatyczne smarowanie łańcucha
  • Wskaźnik poziomu oleju
Wideo

Zastosowania
  • Wyższe gałęzie
  • Ścinanie małych drzew
