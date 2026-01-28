Kosiarka akumulatorowa 18 V jest lekka, zwrotna i wyposażona w mocny silnik bezszczotkowy. Za jej pomocą trawniki o powierzchni do 350 metrów kwadratowych można kosić szybko i precyzyjnie. Szerokość robocza wynosi 34 centymetry. Wysokość cięcia można łatwo regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 milimetrów. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem za pomocą funkcji iPower prędkość automatycznie dostosowuje się do trawy podczas koszenia. Podczas koszenia krawędzi lub obrzeży grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając ich lepsze chwytanie. Dzięki systemowi koszenia 2 w 1 ścinki trawy są równomiernie rozprowadzane na trawniku jako naturalny nawóz lub zbierane do 35-litrowego pojemnika na trawę, co umożliwia koszenie bez przerw przez dłuższy czas. Uchwyt prowadzący ma regulowaną wysokość, co zapewnia wygodną pozycję roboczą. Po złożeniu ramy kosiarka zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania. Zintegrowane uchwyty transportowe ułatwiają przenoszenie po schodach. Kompatybilna ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej Kärcher Battery Power 18 V.