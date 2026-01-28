Akumulatorowo zasilany opryskiwacz PSU 4-18 stanowi doskonałe wsparcie w dostarczaniu roślinom płynów do pielęgnacji i ochrony. Niezależnie od tego, czy jest to nawożenie, zwalczanie szkodników, usuwanie chwastów, czy podlewanie małych sadzonek – PSU 4-18 jest idealny do wszystkich wspomnianych zastosowań, dzięki rozpylaniu mgiełki/strumienia natryskowego. Nie ma już potrzeby wyczerpującego, ręcznego pompowania, aby wytworzyć ciśnienie. Po naciśnięciu przycisku uruchamiasz pompę opryskiwacza ciśnieniowego. W razie potrzeby, strumień można włączyć za pomocą spustu na lancy, uruchomić w trybie ciągłym lub płynnie regulować bezpośrednio na dyszy. Możliwy jest wybór od drobnej mgiełki do punktowego strumienia. Pas na ramię ułatwia przenoszenie akumulatorowego opryskiwacza ciśnieniowego, dzięki czemu jedna ręka zawsze pozostaje wolna. 4-litrowy zbiornik posiada zintegrowany wskaźnik poziomu napełnienia oraz pokrywę, która służy również jako miarka do przygotowania roztworu. Lancę można wydłużyć do 75 cm, co zapewnia ergonomiczną pracę również w bardziej oddalonych obszarach. Aby zaoszczędzić miejsce przy przechowywaniu 18 V opryskiwacza do roślin lancę można usunąć i zamocować na uchwycie przy mocowaniu akumulatora.