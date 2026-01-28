Kärcher PSU 4-18 - Opryskiwacz akumulatorowy ( Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18 to niezastąpione narzędzie do pielęgnacji roślin w ogrodzie. Bez wysiłku podlewa, nawozi i zwalcza szkodniki. Opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18 posiada 4 litrowy zbiornik, regulowaną lancę i pas na ramię, dzięki czemu praca staje się miła i przyjemna. Wersja bez akumulatora i ładowarki.
Akumulatorowo zasilany opryskiwacz PSU 4-18 stanowi doskonałe wsparcie w dostarczaniu roślinom płynów do pielęgnacji i ochrony. Niezależnie od tego, czy jest to nawożenie, zwalczanie szkodników, usuwanie chwastów, czy podlewanie małych sadzonek – PSU 4-18 jest idealny do wszystkich wspomnianych zastosowań, dzięki rozpylaniu mgiełki/strumienia natryskowego. Nie ma już potrzeby wyczerpującego, ręcznego pompowania, aby wytworzyć ciśnienie. Po naciśnięciu przycisku uruchamiasz pompę opryskiwacza ciśnieniowego. W razie potrzeby, strumień można włączyć za pomocą spustu na lancy, uruchomić w trybie ciągłym lub płynnie regulować bezpośrednio na dyszy. Możliwy jest wybór od drobnej mgiełki do punktowego strumienia. Pas na ramię ułatwia przenoszenie akumulatorowego opryskiwacza ciśnieniowego, dzięki czemu jedna ręka zawsze pozostaje wolna. 4-litrowy zbiornik posiada zintegrowany wskaźnik poziomu napełnienia oraz pokrywę, która służy również jako miarka do przygotowania roztworu. Lancę można wydłużyć do 75 cm, co zapewnia ergonomiczną pracę również w bardziej oddalonych obszarach. Aby zaoszczędzić miejsce przy przechowywaniu 18 V opryskiwacza do roślin lancę można usunąć i zamocować na uchwycie przy mocowaniu akumulatora.
Cechy i zalety
Teleskopowa lanca spryskującaWiększy zasięg, łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.
Możliwość zablokowania spustuŁatwa obsługa bez uczucia zmęczenia.
Bezstopniowa regulacja strumieniaW zależności od zastosowania, użytkownik może przełączyć pomiędzy mgiełką a strumieniem punktowym.
4-litrowy zbiornik ze wskaźnikiem napełnienia
- Stały podgląd poziomu płynu.
Zintegrowana miarka w zakrętce zbiornika
- Szybkie przygotowanie roztworu.
Uchwyt na lancę spryskującą znajduje się na urządzeniu
- Przechowywanie oszczędzajace miejsce.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD: Pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii. Trwałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Wymienną baterię można stosować we wszystkich urządzeniach platformy Kärcher Battery Power 18 V.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie robocze (bar)
|3
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 30
|Pojemność zbiornika na wodę (l)
|4
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|750 x 182 x 365
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Pasek na ramię
- Miarka
Wyposażenie
- Teleskopowa lanca spryskująca: 0.45 m, 0.75 m
- Możliwość zablokowania spustu
- Uchwyt na lancę
- Wskaźnik napełnienia
Wideo
Zastosowania
- Ochrona i pielęgnacja roślin
- Nawadnianie roślin
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Do łagodnego podlewania wrażliwych roślin, np. sadzonek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.