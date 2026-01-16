Bateryjna podkaszarka LTR 18-25 to ciche i niezawodne urządzenie. Jej skręcona żyłka to szczególnie przydatna cecha: nie tylko gwarantuje ona precyzyjne cięcie, dociera również bez problemu do każdego zakątka ogrodu. Automatyczna regulacja żyłki zapewnia zawsze jej idealną długość. Co więcej, funkcja podkaszania obrzeży sprawia, że stworzenie schludnych, równych krawędzi wzdłuż ścieżek i tarasu staje się łatwe. Bateryjna podkaszarka jest wyjątkowo lekka a oburęczny uchwyt zapewnia wygodę obsługi.