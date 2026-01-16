Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-25 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Ergonomiczny uchwyt, wyjątkowo lekka i łatwa w obsłudze: zasilana bateryjnie podkaszarka LTR 18-25 Battery. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Bateryjna podkaszarka LTR 18-25 to ciche i niezawodne urządzenie. Jej skręcona żyłka to szczególnie przydatna cecha: nie tylko gwarantuje ona precyzyjne cięcie, dociera również bez problemu do każdego zakątka ogrodu. Automatyczna regulacja żyłki zapewnia zawsze jej idealną długość. Co więcej, funkcja podkaszania obrzeży sprawia, że stworzenie schludnych, równych krawędzi wzdłuż ścieżek i tarasu staje się łatwe. Bateryjna podkaszarka jest wyjątkowo lekka a oburęczny uchwyt zapewnia wygodę obsługi.
Cechy i zalety
Wydajny system tnącyFunkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
LekkaNiska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.
Automatyczna regulacja długości żyłki
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodna pozycja robocza, która nie obciąża pleców, dzięki możliwości pracy oburącz.
Poręczna osłona
- Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
- Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|25
|Podkaszarka
|Głowica żyłkowa
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|1,6
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|9500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 300 (2,5 Ah) / maks. 600 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Obrzeże trawnika
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Wyposażenie
- Spirala
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.