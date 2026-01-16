Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wyjątkowo wszechstronna: bateryjna podkaszarka LTR 18-30 Battery posiada ergonomiczną konstrukcję zapewniającą wygodną pracę, łatwo dosięga we wszystkie zakamarki i gwarantuje równe, schludne obrzeża trawnika. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Bateryjna podkaszarka LTR 18-30 gwarantuje precyzyjne cięcie dzięki skręconej żyłce, z łatwością dosięga w każdy zakamarek ogrodu, a dzięki funkcji podkaszania obrzeży pozostawia równe i zadbane krawędzie trawnika wzdłuż ścieżek i tarasów. Przez cały czas żyłka automatycznie dopasowuje się, aby zagwarantować idealną długość. Kąt pochylenia można również łatwo regulować do koszenia pod nisko zawieszonymi przeszkodami. Składana osłona roślin zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu pobliskich kwiatów i drzew. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu teleskopowego z regulacją wysokości i możliwością pracy oburącz zmniejsza wysiłek spowodowany pracą na stojąco.
Cechy i zalety
Wydajny system tnącyFunkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnącaErgonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
- Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
- Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
- Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
- Uchwyt oburęczny z regulacją wysokości. Ergonomiczna pozycja robocza.
Automatyczna regulacja długości żyłki
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Poręczna osłona
- Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
- Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|30
|Podkaszarka
|Głowica żyłkowa
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|1,6
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|7800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Obrzeże trawnika
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Wyposażenie
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Regulacja kąta
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.