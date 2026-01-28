WD 1 to kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz na sucho/mokro zasilany za pomocą baterii 18 V kompatybilnej z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher, która może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V. Przeznaczony do prac wokół domu, w garażu, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie. W zestawie z 18 V baterią i ładowarką.