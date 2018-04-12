Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/4/18
Kompaktowy, wprowadzający model odkurzacza do pracy na mokro i sucho WD 2 Plus V-12/4/18 przekonuje użytkowników zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 12 l, 4 m przewodem, wężem ssącym o długości 1,8 m i funkcją wydmuchu.
Odkurzacz WD 2 Plus V-12/4/18 imponuje kompaktową konstrukcją, doskonałą mocą ssania i energooszczędnością – przy wejściowej mocy znamionowej wynoszącej zaledwie 1000 W. Urządzenie osiąga najlepsze efekty czyszczenia, niezależnie od tego, czy chodzi o suche, mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia. Odkurzacz uniwersalny jest wyposażony w wytrzymały 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 4-metrowy kabel i wąż ssący 1,8 m z prostym uchwytem, ssawkę podłogową na klips, filtr piankowy i fizelinowy worek filtrujący. Odkurzacz zawiera również praktyczną funkcję dmuchawy, która może być używana do czyszczenia miejsc, gdzie odkurzanie jest utrudnione. Powierzchnia do przechowywania na górze urządzenia służy do bezpiecznego odkładania narzędzi i małych elementów, takich jak śruby i gwoździe. Rury i ssawki podłogowe można szybko i wygodnie przechowywać na zderzaku. Ponadto urządzenie zapewnia oszczędność miejsca, proste przechowywanie akcesoriów, system blokowania „pociągnij i popchnij” oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt zapewniający wygodę przenoszenia.
Cechy i zalety
Praktyczny schowek na akcesoria
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Łatwe przechowywanie urządzenia.
Funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|220
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 220
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 43
|Pojemność zbiornika (l)
|12
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 378
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.8 m
- Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
- Filtr piankowy: 1 szt.
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.