Odkurzacz WD 2 Plus V-12/4/18 imponuje kompaktową konstrukcją, doskonałą mocą ssania i energooszczędnością – przy wejściowej mocy znamionowej wynoszącej zaledwie 1000 W. Urządzenie osiąga najlepsze efekty czyszczenia, niezależnie od tego, czy chodzi o suche, mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia. Odkurzacz uniwersalny jest wyposażony w wytrzymały 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 4-metrowy kabel i wąż ssący 1,8 m z prostym uchwytem, ssawkę podłogową na klips, filtr piankowy i fizelinowy worek filtrujący. Odkurzacz zawiera również praktyczną funkcję dmuchawy, która może być używana do czyszczenia miejsc, gdzie odkurzanie jest utrudnione. Powierzchnia do przechowywania na górze urządzenia służy do bezpiecznego odkładania narzędzi i małych elementów, takich jak śruby i gwoździe. Rury i ssawki podłogowe można szybko i wygodnie przechowywać na zderzaku. Ponadto urządzenie zapewnia oszczędność miejsca, proste przechowywanie akcesoriów, system blokowania „pociągnij i popchnij” oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt zapewniający wygodę przenoszenia.