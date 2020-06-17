Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/6/20 Car

Odkurzacz samochodowy o wyjątkowej mocy; Urządzenie WD 3 V-17/6/20 Car zostało opracowane z myślą o odkurzaniu wnętrza pojazdu. Odkurzacz posiada zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 17 litrów, 6-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2 m, jak również specjalne ssawki.

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 V-17/6/20 Car posiada wyjątkowo wysoką moc, jest kompaktowy oraz energooszczędny - dzięki poborowi mocy zaledwie 1000 W. Urządzenie imponuje ssawką samochodową, wyjątkowo długą ssawką szczelinową, a także ssawką szczotkową z miękkim oraz twardym włosiem. Niezależnie od tego, czy chodzi o delikatne powierzchnie, takie jak deska rozdzielcza, silnie zanieczyszczone obszary, takie jak dywaniki, duże powierzchnie takie jak bagażnik, czy też wąskie przestrzenie między siedzeniami: Dzięki specjalnym szczotkom i ssawkom, każdy obszar wewnątrz pojazdu można dokładnie wyczyścić bez żadnego wysiłku.Wypinane kolanko umożliwia podłączenie szczotek i ssawek bezpośrednio do węża ssącego, co pozwala na pracę bez wysiłku w trudno dostępnych miejscach. Wyposażony w solidny, odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 17 litrów, przewód zasilający o długości 6 m, 2-metrowy wąż ssący z wypinanym kolankiem, ssawkę podłogową Clips, ssawkę szczelinową, filtr kartridżowy oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie na sucho i mokro bez konieczności wymiany filtra. Pozostałe zalety to: możliwość przechowywania na głowicy urządzenia, system zamykania „Pull & Push”, który umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika, jak również ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transportowanie urządzenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/6/20 Car: Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
Doskonałe rezultaty odkurzania wrażliwych powierzchni, wąskich szczelin i dużych powierzchni. Optymalne usuwanie opornych zanieczyszczeń.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/6/20 Car: Wypinane kolanko
Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/6/20 Car: Filtr kartridżowy
Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
  • Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
  • Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 230
Podciśnienie (mbar) maks. 230
Wydatek powietrza (l/s) maks. 45
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 7,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 492

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
  • Ssawka samochodowa
  • Ssawka szczotkowa z miękkim włosiem
  • Ssawka szczotkowa z twardym włosiem
  • Filtr kartridżowy: Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo

Zastosowania
  • Bagażnik
  • Siedzenia samochodowe
  • Tylne siedzenie
  • Dywaniki
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Deska rozdzielcza
  • Konsola centralna
  • Tarasy
  • Piwnica
  • Płyny
