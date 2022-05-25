Odkurzacz uniwersalny WD 5 S V-25/5/22
Wyjątkowa wydajność: Urządzenie WD 5 S V-25/5/22 - które posiada 25-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 5-metrowy przewód zasilający i wąż ssący o długości 2,2 m - zapewnia doskonałe zasysanie zanieczyszczeń przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności energetycznej.
W odkurzaczu do pracy na mokro i sucho WD 5 S V-25/5/22, zarówno urządzenie, wąż ssący, jak i przełączana ssawka podłogowa zostały do siebie optymalnie dopasowane. Oznacza to, że przy poborze mocy 1100 watów odkurzacz do pracy na mokro i sucho umożliwia osiąganie optymalnych wyników czyszczenia na sucho, mokro, jak również odkurzania drobnych i dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra z wypinanym kolankiem z zabezpieczeniem elektrostatycznym, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Płaski filtr falisty jest odpowiedni do ciągłego odkurzania na mokro i na sucho, bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku oczyszczania filtra, strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr, przywracając pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kolanko umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można zawiesić na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na zderzaku odkurzacza podczas przerw w pracy .
Cechy i zalety
Innowacyjne czyszczenie filtraPo trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Przewód zasilający można szybko przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1200
|Moc ssania (W)
|280
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 260
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 70
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 646
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Wideo
Zastosowania
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Tarasy
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.