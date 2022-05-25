W odkurzaczu do pracy na mokro i sucho WD 5 S V-25/5/22, zarówno urządzenie, wąż ssący, jak i przełączana ssawka podłogowa zostały do siebie optymalnie dopasowane. Oznacza to, że przy poborze mocy 1100 watów odkurzacz do pracy na mokro i sucho umożliwia osiąganie optymalnych wyników czyszczenia na sucho, mokro, jak również odkurzania drobnych i dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra z wypinanym kolankiem z zabezpieczeniem elektrostatycznym, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Płaski filtr falisty jest odpowiedni do ciągłego odkurzania na mokro i na sucho, bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku oczyszczania filtra, strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr, przywracając pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kolanko umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można zawiesić na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na zderzaku odkurzacza podczas przerw w pracy .