Odkurzacz piorący SE 2 Spot Care

Kompaktowy i łatwy w obsłudze odkurzacz piorący SE 2 Spot to idealny pomocnik do szybkiego i precyzyjnego usuwania plam oraz zabrudzeń z tapicerki i tekstyliów.

Poręczny odkurzacz piorący SE 2 Spot to idealny pomocnik do natychmiastowego i precyzyjnego usuwania plam z tapicerki i tekstyliów. Szybko radzi sobie z brudem i nieprzyjemnymi zapachami, skutecznie usuwając na przykład plamy po jedzeniu i napojach. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji urządzenie jest wyjątkowo łatwe w użyciu i nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania, co pozwala na jego błyskawiczne użycie w przypadku niespodziewanych zabrudzeń. Długi, 4,5-metrowy kabel zapewnia elastyczność i swobodę ruchu podczas czyszczenia w dowolnym miejscu. Praktyczne miejsce do przechowywania akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu sprawia, że wszystkie końcówki są zawsze pod ręką. Zestaw zawiera szczotkę do usuwania plam, dyszę do czyszczenia tapicerki oraz detergent.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący SE 2 Spot Care: Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczenia
Dokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej technologii spryskująco-odsysającej oraz mocnemu, ale energooszczędnemu silnikowi.
Odkurzacz piorący SE 2 Spot Care: Specjalnie opracowane akcesoria do dogłębnego czyszczenia
Dysza piorąca do tapicerki umożliwia szybkie i łatwe usuwanie zanieczyszczeń. Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Szczotka do usuwania plam do precyzyjnego i skutecznego czyszczenia uporczywych lub zaschniętych zabrudzeń.
Odkurzacz piorący SE 2 Spot Care: Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Możliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach. Praktyczny uchwyt umożliwia szybkie oraz wygodne transportowanie urządzenia. Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
Praktyczny schowek na akcesoria i wąż
  • Urządzenie można łatwo transportować jedną ręką - wszystkie akcesoria oraz wąż można przechowywać na urządzeniu.
  • Wszystkie akcesoria przymocowane do urządzenia są zawsze pod ręką.
Prosta i wygodna obsługa
  • Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
  • Intuicyjna obsługa.
  • Gotowy do natychmiastowej pracy.
System dwóch zbiorników
  • Zbiornik do czystej wody można łatwo napełnić.
  • Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
  • Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
  • Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
  • Obrotowe złącze węża umożliwia jeszcze większą swobodę ruchów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 450
Zasięg działania (m) 6,3
Pojemność zbiornika czystej wody (l) 1,5
Pojemność zbiornika brudnej wody (l) 0,8
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kabel zasilający (m) 4,5
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 4
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 215 x 310

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.8 m
  • Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
  • Pędzel do bejcy
  • Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
  • 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym

Wyposażenie

  • Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
  • System dwóch zbiorników
  • Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia

Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Siedzenia samochodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

