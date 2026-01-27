Odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Signature Line
Odkurzacz VC 7 Signature Line z innowacyjnym czujnikiem kurzu i drugim akumulatorem. Wyposażony w narzędzie do czyszczenia filtra, dyszę szczelinową, mini turboszczotkę, miękką szczotkę do kurzu i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.
Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy – Alfreda Kärchera. Dzięki temu nowy odkurzacz VC 7 Signature Line prezentuje doskonałe rezultaty w swojej kategorii. Dzięki takim funkcjonalnościom jak czujnik kurzu, aktywna dysza podłogowa czy 2-stopniowa regulacja mocy, wyznacza nowe standardy w zakresie czyszczenia i czasu pracy. Dzięki drugiemu akumulatorowi VC 7 Signature Line jest zawsze gotowy do użycia, aby szybko oczyścić podołogi w domach i mieszkaniach.
Cechy i zalety
Korzyści Signature LinePodpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Drugi akumulatorDługi czas pracy
Technologia czujnika kurzuAutomatyczne wykrywanie kurzu i regulacja mocy zasysania. Inteligentne dopasowanie mocy zapewnia dłuższy czas pracy. Intuicyjne odkurzanie bez najmniejszego wysiłku.
Aktywna ssawka podłogowa
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
- Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
- Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Praktyczny system filtracji
- 3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA.
- Filtr HEPA (EN: 1822:1998)
- Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Łatwe użytkowanie
- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Opcjonalny tryb Boost.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
- Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|25,2
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 60 Tryb Boost: / ok. 8
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|220
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 25,2 V/2,5 Ah (2 szt.)
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
- Filtr powietrza wlotowego: 2 szt.
- Narzędzie do czyszczenia filtra
- Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
- Mini turbo szczotka
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do mebli 2 w 1
- Rura ssąca: Metal
- Duży uchwyt ścienny z ładowarką
Wyposażenie
- Wygodny, gumowany uchwyt
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
- Czujnik kurzu/zanieczyszczeń
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.