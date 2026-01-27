Odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Signature Line

Odkurzacz VC 7 Signature Line z innowacyjnym czujnikiem kurzu i drugim akumulatorem. Wyposażony w narzędzie do czyszczenia filtra, dyszę szczelinową, mini turboszczotkę, miękką szczotkę do kurzu i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.

Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy – Alfreda Kärchera. Dzięki temu nowy odkurzacz VC 7 Signature Line prezentuje doskonałe rezultaty w swojej kategorii. Dzięki takim funkcjonalnościom jak czujnik kurzu, aktywna dysza podłogowa czy 2-stopniowa regulacja mocy, wyznacza nowe standardy w zakresie czyszczenia i czasu pracy. Dzięki drugiemu akumulatorowi VC 7 Signature Line jest zawsze gotowy do użycia, aby szybko oczyścić podołogi w domach i mieszkaniach.

Cechy i zalety
Korzyści Signature Line
Podpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Drugi akumulator
Długi czas pracy
Technologia czujnika kurzu
Automatyczne wykrywanie kurzu i regulacja mocy zasysania. Inteligentne dopasowanie mocy zapewnia dłuższy czas pracy. Intuicyjne odkurzanie bez najmniejszego wysiłku.
Aktywna ssawka podłogowa
  • Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
  • Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
  • Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Praktyczny system filtracji
  • 3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA.
  • Filtr HEPA (EN: 1822:1998)
  • Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Łatwe użytkowanie
  • Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
  • Opcjonalny tryb Boost.
  • Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
  • Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
  • Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
  • Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
  • Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 78
Pojemność zbiornika (ml) 800
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 25,2
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / ok. 60 Tryb Boost: / ok. 8
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 220
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 235 x 266 x 1130

Zakres dostawy

  • Akumulator: Akumulator 25,2 V/2,5 Ah (2 szt.)
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
  • Filtr powietrza wlotowego: 2 szt.
  • Narzędzie do czyszczenia filtra
  • Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
  • Mini turbo szczotka
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do mebli 2 w 1
  • Rura ssąca: Metal
  • Duży uchwyt ścienny z ładowarką

Wyposażenie

  • Wygodny, gumowany uchwyt
  • Bezworkowy system filtracji
  • Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
  • Czujnik kurzu/zanieczyszczeń
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Dywany
  • Powierzchnie tekstylne
  • Schody
Akcesoria
Części zamienne

