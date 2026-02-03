Odkurzacz do materaców VCH 4 UVClean
Dogłębne czyszczenie włókien, nawet dla alergików: odkurzacz VCH 4 UVClean wykorzystuje światło UV-C, wibracje i silną moc ssania, aby usunąć 99,9% wszystkich roztoczy i bakterii z materacy i innych powierzchni tekstylnych.
VCH 4 UVClean zapewnia czysty i zdrowy sen. Materace są siedliskiem milionów roztoczy i bakterii, które mogą wywoływać alergie, a tym samym zakłócać sen, dlatego nie wystarczy, aby materac po prostu wyglądał na czysty. VCH 4 UVClean skutecznie usuwa zarówno widoczne, jak i niewidoczne cząsteczki, takie jak roztocza i inne alergeny, z materacy i powierzchni tekstylnych, zapewniając dokładne czyszczenie aż po same włókna. Urządzenie do czyszczenia materacy łączy w sobie trzy potężne technologie. Silne wibracje wałka rozluźniają głęboko osadzony brud, martwe komórki naskórka i roztocza z włókien materaca i wyciągają je na powierzchnię. Mocny silnik odkurza następnie rozluźnione cząstki bez kompromisów i bezpiecznie zatrzymuje je w pojemniku na zanieczyszczenia. Jednocześnie zintegrowane światło UV-C neutralizuje do 99,9 procent wszystkich bakterii i roztoczy na powierzchni. Ta kombinacja zapewnia, że wszystkie materace, poduszki i inne powierzchnie tekstylne są głęboko czyszczone w celu ochrony zdrowia użytkownika.
Cechy i zalety
Duża moc ssania 500 WMocny silnik odkurza wszystkie rozluźnione cząstki, włosy i kurz, nie pozostawiając nic za sobą.
Mocny wałek wibrującySilne wibracje wałka (180 uderzeń/s) rozluźniają nawet głęboko wrośnięte i uporczywe zanieczyszczenia, roztocza i ich odchody z wnętrza materacy i innych powierzchni tekstylnych.
Niezawodne światło UV-CZintegrowane światło UV-C działa na powierzchnię i niezawodnie neutralizuje 99,9% wszystkich bakterii i roztoczy bez użycia środków chemicznych.
Innowacyjny 2-komorowy system pojemników
- Po odkurzeniu pył szybko się obraca dzięki technologii cyklonowej, powodując opadanie gruboziarnistych cząstek do pierwszej komory pojemnika, a drobnego pyłu do drugiej komory.
- Oddzielenie powietrza od zanieczyszczeń zapewnia trwałą i wydajną moc ssania.
Długi kabel sieciowy
- Duży zasięg oszczędza czas i zwiększa wygodę, ponieważ większe powierzchnie można wyczyścić za jednym razem – bez zatrzymywania się.
Osuszanie gorącym powietrzem w temp. 65°C
- Osuszanie gorącym powietrzem tworzy suchy, antyroztoczowy i antybakteryjny mikroklimat w materacu i innych powierzchniach tekstylnych, zapobiegając rozwojowi roztoczy i zarodników pleśni.
Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Zapewnia łatwą obsługę, wygodne i wszechstronne czyszczenie, a po użyciu urządzenie można przechowywać na półce lub w szafce, aby zaoszczędzić miejsce.
Czyszczenie końcowe bez wysiłku
- Starannie zaprojektowany, aby upewnić się, że konserwacja i czyszczenie wszystkich części jest szybkie, higieniczne i nieskomplikowane. Opróżnianie urządzenia z odpadów jest szybkie, dzięki czemu można od razu wrócić do sprzątania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Pojemnik na mokre śmieci (ml)
|400
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|80
|Osuszanie gorącym powietrzem (°C)
|65
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|500
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|309 x 240 x 170
Wyposażenie
- Wałek wibracyjny
- Filtr piankowy: 2 szt.
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza: 3 szt.
Wideo
Zastosowania
- Materace
- Tapicerowane meble
- Łóżka dziecięce
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.