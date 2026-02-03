VCH 4 UVClean zapewnia czysty i zdrowy sen. Materace są siedliskiem milionów roztoczy i bakterii, które mogą wywoływać alergie, a tym samym zakłócać sen, dlatego nie wystarczy, aby materac po prostu wyglądał na czysty. VCH 4 UVClean skutecznie usuwa zarówno widoczne, jak i niewidoczne cząsteczki, takie jak roztocza i inne alergeny, z materacy i powierzchni tekstylnych, zapewniając dokładne czyszczenie aż po same włókna. Urządzenie do czyszczenia materacy łączy w sobie trzy potężne technologie. Silne wibracje wałka rozluźniają głęboko osadzony brud, martwe komórki naskórka i roztocza z włókien materaca i wyciągają je na powierzchnię. Mocny silnik odkurza następnie rozluźnione cząstki bez kompromisów i bezpiecznie zatrzymuje je w pojemniku na zanieczyszczenia. Jednocześnie zintegrowane światło UV-C neutralizuje do 99,9 procent wszystkich bakterii i roztoczy na powierzchni. Ta kombinacja zapewnia, że wszystkie materace, poduszki i inne powierzchnie tekstylne są głęboko czyszczone w celu ochrony zdrowia użytkownika.