Parownica SC 1
Parownica Kärcher SC 1 ma małe rozmiary i dzięki temu idealnie nadaje się do szybkiego czyszczenia małej kuchni lub łazienki. Urządzenie w kolorze białym.
Kompaktowa parownica ręczna SC 1 czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w gospodarstwie domowym. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Dzięki niewielkim, poręcznym rozmiarom ręczny odkurzacz parowy doskonale nadaje się do szybkiego, średnio intensywnego czyszczenia. Armatura, płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny i nisze mogą być dokładnie wyczyszczone dzięki wszechstronnym akcesoriom i silnej parze. Niezawodnie usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia i osady tłuszczu. Ze względu na kompaktowy kształt urządzenie może być przechowywane w najmniejszej przestrzeni, dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.
Cechy i zalety
Mocna para pod ciśnieniem 3 barSkuteczne usuwanie zabrudzeń nawet w trudno dostępnych miejscach.
Poręczna w obsłudze i łatwa w przechowywaniuDzięki kompaktowym wymiarom parownica może być przechowywana zawsze "pod ręką".
Bezpieczna blokada na urządzeniuBezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Osłona na dyszę ręczną
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,9% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 20
|Moc grzałki (W)
|1200
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|3
|Pojemność kotła (l)
|0,2
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Zakres dostawy
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Dysza power
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Miarka: 200 ml
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
Zastosowania
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.