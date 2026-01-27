Parownica SC 1

Parownica Kärcher SC 1 ma małe rozmiary i dzięki temu idealnie nadaje się do szybkiego czyszczenia małej kuchni lub łazienki. Urządzenie w kolorze białym.

Kompaktowa parownica ręczna SC 1 czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w gospodarstwie domowym. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Dzięki niewielkim, poręcznym rozmiarom ręczny odkurzacz parowy doskonale nadaje się do szybkiego, średnio intensywnego czyszczenia. Armatura, płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny i nisze mogą być dokładnie wyczyszczone dzięki wszechstronnym akcesoriom i silnej parze. Niezawodnie usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia i osady tłuszczu. Ze względu na kompaktowy kształt urządzenie może być przechowywane w najmniejszej przestrzeni, dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Cechy i zalety
Parownica SC 1: Mocna para pod ciśnieniem 3 bar
Skuteczne usuwanie zabrudzeń nawet w trudno dostępnych miejscach.
Parownica SC 1: Poręczna w obsłudze i łatwa w przechowywaniu
Dzięki kompaktowym wymiarom parownica może być przechowywana zawsze "pod ręką".
Parownica SC 1: Bezpieczna blokada na urządzeniu
Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Osłona na dyszę ręczną
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,9% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 20
Moc grzałki (W) 1200
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 3
Pojemność kotła (l) 0,2
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Dysza power
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Miarka: 200 ml

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
Zastosowania
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.