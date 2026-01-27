Kompaktowa parownica ręczna SC 1 czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w gospodarstwie domowym. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Dzięki niewielkim, poręcznym rozmiarom ręczny odkurzacz parowy doskonale nadaje się do szybkiego, średnio intensywnego czyszczenia. Armatura, płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny i nisze mogą być dokładnie wyczyszczone dzięki wszechstronnym akcesoriom i silnej parze. Niezawodnie usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia i osady tłuszczu. Ze względu na kompaktowy kształt urządzenie może być przechowywane w najmniejszej przestrzeni, dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.