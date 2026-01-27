Kompaktowy mop parowy SC 1 Multi & Up 4 w 1 pracuje bez użycia żadnych środków chemicznych. Przygotowanie urządzenia do dogłębnego czyszczenia całego domu trwa dosłownie chwilę. Dzięki dołączonemu zestawowi ssawek podłogowych EasyFix Large, można wybrać pracę albo w trybie wielofunkcyjnej ręcznej parownicy, albo wszechstronnego mopa parowego 3 w 1. Pracując w trzech różnych pozycjach – górnej, środkowej i dolnej – urządzenie idealnie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii powszechnie występujących w domu²⁾ na twardych powierzchniach. Niewielki i praktyczny design urządzenia sprawia, że jest ono wygodne w użyciu i łatwe do przechowywania nawet w najmniejszych przestrzeniach. SC 1 Multi & Up jest gotowy do użycia w 30 sekund i można go łatwo napełnić dzięki wyjmowanemu zbiornikowi na wodę – co eliminuje długi czas oczekiwania lub przerwy w pracy. Wymienny wkład odkamieniający zapewnia automatyczne odkamienianie i pięciokrotnie dłuższą żywotność produktu. Wyświetlacz LED z panelem sterowania umożliwia prostą i intuicyjną obsługę. Na wyświetlaczu zawsze widoczne są informacje onagrzewaniu, gotowości do pracy, trybie parowym i potrzebie wymiany wkładu.