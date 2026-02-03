Parownica SC 1 Multi & Up Textile Edition

Wielofunkcyjny mop parowy 4-w-1 SC 1 Multi & Up Textile Edition może być używany w trzech różnych pozycjach oraz jako ręczna parownica – idealnie dostosowując się do indywidualnych wymagań.

Kompaktowy mop parowy 4-w-1 SC 1 Multi & Up Textile Edition czyści bez użycia chemikaliów i może być używany błyskawicznie do dokładnego czyszczenia w całym domu, zarówno jako wielofunkcyjna ręczna parownica, jak i wszechstronny mop parowy 3-w-1 dzięki dołączonemu zestawowi dysz podłogowych EasyFix Large. Pracując w trzech różnych pozycjach – górnej, środkowej i dolnej – urządzenie doskonale dostosowuje się do indywidualnych wymagań. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Kompaktowa i praktyczna konstrukcja urządzenia sprawia, że jest ono wygodne w użyciu i łatwe do przechowywania w najmniejszych przestrzeniach. Mop parowy SC 1 Multi & Up Textile Edition jest gotowy do użycia w 30 sekund i można go łatwo napełnić dzięki wyjmowanemu zbiornikowi na wodę – oznacza to brak długiego czasu oczekiwania lub przerw. Wymienny wkład odkamieniający zapewnia automatyczne odkamienianie i pięciokrotnie dłuższą żywotność produktu. Wyświetlacz LED z panelem sterowania umożliwia prostą i łatwą obsługę. Różne tryby, takie jak nagrzewanie, gotowość do użycia, tryb pary i konieczność wymiany wkładu są zawsze wyświetlane.

Cechy i zalety
Innowacyjne i niezwykle wszechstronne zastosowanie 4 w 1
  • Innowacyjna konstrukcja urządzenia pozwala używać go zarówno jako wielofunkcyjnej ręcznej parownicy SC 1 Multi, jak i mopa parowego SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 w 1 dzięki dołączonemu zestawowi dysz podłogowych EasyFix Large.
  • Unikalna konstrukcja 3 w 1 z trzema różnymi pozycjami mopa pozwala w każdej chwili wybrać konfigurację odpowiednią dla siebie.
  • Górna pozycja: maksymalna zwrotność pod meblami i sporadyczne wyrzucanie pary. Środkowa pozycja: połączenie dobrej zwrotności pod meblami i odpowiedniej wagi urządzenia. Dolna pozycja: urządzenie jest lekkie jak piórko w dłoni i może stać samodzielnie podczas krótkich przerw w pracy.
Kompaktowa i praktyczna konstrukcja urządzenia
  • Łatwa praca dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia.
  • Ergonomiczny kształt ułatwiający czyszczenie.
  • Dzięki kompaktowym wymiarom parownica może być przechowywana zawsze "pod ręką".
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
  • Przeźroczysty zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić w każdej chwili.
  • Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia.
  • Dioda LED sygnalizuje konieczność wymiany wkładu z jednogodzinnym wyprzedzeniem.
Wyświetlacz LED z panelem sterowania
  • Prosta i łatwa obsługa.
  • Wystarczy lekko dotknąć panelu sterowania, aby aktywować wyrzut pary – nie jest wymagany żaden wysiłek fizyczny.
  • Na przejrzystym wyświetlaczu widoczne są informacje o nagrzewaniu, gotowości do pracy, trybie parowym i potrzebie wymiany wkładu.
Krótki czas nagrzewania
  • Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Ssawka podłogowa EasyFix Large z elastycznym złączem i mocowaniem ściereczki na rzepy
  • Dzięki dyszy podłogowej EasyFix Large mop parowy SC 1 Multi & Up Textile Edition może stać samodzielnie w najniższej pozycji, przymocowany bezpośrednio do dyszy podłogowej. Dysza podłogowa umożliwia również szybsze czyszczenie.
  • Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 30
Moc grzałki (W) 1300
Długość przewodu zasilającego (m) 5
Czas nagrzewania (min) 0,5
Pojemność zbiornika (ml) 200
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 3,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 113 x 190

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix Large: 1 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
  • Akcesorium do wygładzania zagnieceń na ubraniach i innych tekstyliach
  • Dysza ręczna
  • Ssawka podłogowa: EasyFix duża
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Opaska kablowa na rzep
Parownica SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parownica SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parownica SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parownica SC 1 Multi & Up Textile Edition
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.