Kompaktowy mop parowy 4-w-1 SC 1 Multi & Up Textile Edition czyści bez użycia chemikaliów i może być używany błyskawicznie do dokładnego czyszczenia w całym domu, zarówno jako wielofunkcyjna ręczna parownica, jak i wszechstronny mop parowy 3-w-1 dzięki dołączonemu zestawowi dysz podłogowych EasyFix Large. Pracując w trzech różnych pozycjach – górnej, środkowej i dolnej – urządzenie doskonale dostosowuje się do indywidualnych wymagań. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Kompaktowa i praktyczna konstrukcja urządzenia sprawia, że jest ono wygodne w użyciu i łatwe do przechowywania w najmniejszych przestrzeniach. Mop parowy SC 1 Multi & Up Textile Edition jest gotowy do użycia w 30 sekund i można go łatwo napełnić dzięki wyjmowanemu zbiornikowi na wodę – oznacza to brak długiego czasu oczekiwania lub przerw. Wymienny wkład odkamieniający zapewnia automatyczne odkamienianie i pięciokrotnie dłuższą żywotność produktu. Wyświetlacz LED z panelem sterowania umożliwia prostą i łatwą obsługę. Różne tryby, takie jak nagrzewanie, gotowość do użycia, tryb pary i konieczność wymiany wkładu są zawsze wyświetlane.