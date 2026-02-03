Parownica SC 2 EasyFix Plus
Para wodna bez chemii: parownica SC 2 EasyFix Plus z dyszą podłogową EasyFix i rozszerzonym zestawem akcesoriów. Zapewnia czystość na twardych powierzchniach w całym domu.
Idealne wprowadzenie do czyszczenia parowego. Parownica SC 2 EasyFix Plus firmy Kärcher jest łatwa i intuicyjna w obsłudze. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem zapewnia doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia lśniące i czyste efekty. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją idealnie dostosować do czyszczonej powierzchni i zanieczyszczeń. Parownica SC 2 EasyFix Plus zawiera również ulepszony zestaw akcesoriów do jeszcze bardziej precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń, a także miejsce do przechowywania akcesoriów na urządzeniu i pozycję parkowania dyszy podłogowej. Parownica Kärcher SC 2 EasyFix Plus czyści całkowicie bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie wszędzie. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny stają się nieskazitelnie czyste. Nawet uporczywe zanieczyszczenia znikają w mgnieniu oka.
Cechy i zalety
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.Wygodne przechowywanie akcesoriów i dyszy podłogowej na urządzeniu podczas przerw w pracy.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Blokada pistoletu parowegoBezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Ukierunkowane czyszczenie różnych powierzchni za pomocą dyszy podłogowej, dyszy ręcznej, okrągłej szczotki itp..
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Regulacja ilości pary na rękojeści
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 75
|Moc grzałki (W)
|1500
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3,2
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|6,5
|Pojemność kotła (l)
|1
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 254 x 260
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 2 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Dysza power
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Okrągła szczotka, duża
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
- Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
