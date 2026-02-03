Parownica SC 2 EasyFix Plus

Para wodna bez chemii: parownica SC 2 EasyFix Plus z dyszą podłogową EasyFix i rozszerzonym zestawem akcesoriów. Zapewnia czystość na twardych powierzchniach w całym domu.

Idealne wprowadzenie do czyszczenia parowego. Parownica SC 2 EasyFix Plus firmy Kärcher jest łatwa i intuicyjna w obsłudze. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem zapewnia doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia lśniące i czyste efekty. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją idealnie dostosować do czyszczonej powierzchni i zanieczyszczeń. Parownica SC 2 EasyFix Plus zawiera również ulepszony zestaw akcesoriów do jeszcze bardziej precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń, a także miejsce do przechowywania akcesoriów na urządzeniu i pozycję parkowania dyszy podłogowej. Parownica Kärcher SC 2 EasyFix Plus czyści całkowicie bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie wszędzie. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny stają się nieskazitelnie czyste. Nawet uporczywe zanieczyszczenia znikają w mgnieniu oka.

Cechy i zalety
Parownica SC 2 EasyFix Plus: Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
Wygodne przechowywanie akcesoriów i dyszy podłogowej na urządzeniu podczas przerw w pracy.
Parownica SC 2 EasyFix Plus: Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Parownica SC 2 EasyFix Plus: Blokada pistoletu parowego
Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Ukierunkowane czyszczenie różnych powierzchni za pomocą dyszy podłogowej, dyszy ręcznej, okrągłej szczotki itp..
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 75
Moc grzałki (W) 1500
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,2
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 6,5
Pojemność kotła (l) 1
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,9
Waga z opakowaniem (kg) 4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 254 x 260

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 2 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Dysza power
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Okrągła szczotka, duża
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

