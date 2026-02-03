Mop parowy SC 2 Upright
Mop parowy SC 2 Upright EasyFix usuwa z twardych powierzchni do 99,999% koronawirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich bakterii²⁾ powszechnie występujących w gospodarstwach domowych. Urządzenie w kolorze białym.
Usuwanie zanieczyszczeń za pomocą pary wodnej: mop parowy Kärcher SC 2 Upright EasyFix czyści wszystkie posadzki twarde o zamkniętej strukturze — nawet drewniane. Dzięki zintegrowanej, łatwej w obsłudze 2-stopniowej kontroli przepływu pary mop Kärcher usuwa do 99,999% koronawirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich bakterii²⁾ powszechnie występujących w gospodarstwach domowych. Mop nagrzewa się w mgnieniu oka i jest natychmiastowo gotowy do użytku dzięki napełnianemu i wyjmowanemu pojemnikowi na świeżą wodę, który wyposażony jest również we wkład odkamieniający. Kolorowe kontrolki LED na uchwycie wskazują stan pracy urządzenia. Doskonałe połączenie: aby zapewnić jeszcze dokładniejsze czyszczenie i szybką zmianę ściereczek bez kontaktu z zanieczyszczeniami, ściereczki z mikrofibry Kärcher mocuje się do dyszy podłogowej EasyFix na rzep.
Cechy i zalety
Zintegrowana 2-stopniowa kontrola przepływu pary do czyszczenia różnych powierzchniWybór ustawień do różnych podłóg (drewno lub kafelki) zapewniający idealną ilość pary.
Smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowyCiągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzieInteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia. Przeźroczysty zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić w każdej chwili.
Krótki czas nagrzewania
- Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Dysza podłogowa EasyFix z ruchomym przegubem i rzepem do mocowania padów
- Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli.
- Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,9% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 50
|Moc grzałki (W)
|1600
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Czas nagrzewania (min)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|0,4
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Ssawka podłogowa: EasyFix
Wyposażenie
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Podłogi twarde
