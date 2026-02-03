Mop parowy SC 2 Upright

Mop parowy SC 2 Upright EasyFix usuwa z twardych powierzchni do 99,999% koronawirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich bakterii²⁾ powszechnie występujących w gospodarstwach domowych. Urządzenie w kolorze białym.

Usuwanie zanieczyszczeń za pomocą pary wodnej: mop parowy Kärcher SC 2 Upright EasyFix czyści wszystkie posadzki twarde o zamkniętej strukturze — nawet drewniane. Dzięki zintegrowanej, łatwej w obsłudze 2-stopniowej kontroli przepływu pary mop Kärcher usuwa do 99,999% koronawirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich bakterii²⁾ powszechnie występujących w gospodarstwach domowych. Mop nagrzewa się w mgnieniu oka i jest natychmiastowo gotowy do użytku dzięki napełnianemu i wyjmowanemu pojemnikowi na świeżą wodę, który wyposażony jest również we wkład odkamieniający. Kolorowe kontrolki LED na uchwycie wskazują stan pracy urządzenia. Doskonałe połączenie: aby zapewnić jeszcze dokładniejsze czyszczenie i szybką zmianę ściereczek bez kontaktu z zanieczyszczeniami, ściereczki z mikrofibry Kärcher mocuje się do dyszy podłogowej EasyFix na rzep.

Cechy i zalety
Zintegrowana 2-stopniowa kontrola przepływu pary do czyszczenia różnych powierzchni
Wybór ustawień do różnych podłóg (drewno lub kafelki) zapewniający idealną ilość pary.
Smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowy
Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia. Przeźroczysty zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić w każdej chwili.
Krótki czas nagrzewania
  • Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Dysza podłogowa EasyFix z ruchomym przegubem i rzepem do mocowania padów
  • Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli.
  • Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,9% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 50
Moc grzałki (W) 1600
Długość przewodu zasilającego (m) 5
Czas nagrzewania (min) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 0,4
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,5
Waga z opakowaniem (kg) 4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
  • Ssawka podłogowa: EasyFix

Wyposażenie

  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
Akcesoria
Części zamienne

