Parownica nagrzewa się w zaledwie 30 sekund. Posiada pierścień podświetlany diodami LED i miejsce na przechowywanie akcesoriów. Posiada możliwość stalego napełnianiania zbiornika na wodę.

Parownica SC 3 Deluxe EasyFix Premium jest gotowa do pracy już po 30 sekundach nagrzewania i eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Zintegrowany z urządzeniem schowek na akcesoria umożliwia proste i wygodne przechowywanie akcesoriów, czy kabla zasilającego. Inne funkcje obejmują zintegrowany wkład odkamieniający, możliwość napełniania zbiornika wody podczas pracy urządzenia, podświetlany pierścień LED wskazujący tryb pracy, a także różne akcesoria do usuwania uporczywych zabrudzeń na płytkach, płytach grzewczych i okapach oraz w szczelinach i fugach. Dysza podłogowa EasyFix z ruchomym przegubem gwarantuje optymalną ergonomię, a dzięki wbudowanym lamelom zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi rzepów ściereczkę z mikrofibry można bez wysiłku założyć na dyszę podłogową i zdjąć bez kontaktu z brudem. Dwustopniowa regulacja pary gwarantuje doskonałe dostosowanie strumienia pary do czyszczonej powierzchni i poziomu zabrudzenia.

Cechy i zalety
Parownica SC 3 Deluxe EasyFix: Krótki czas nagrzewania
Krótki czas nagrzewania
Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Parownica SC 3 Deluxe EasyFix: Wygodny schowek na akcesoria i pozycja parking
Wygodny schowek na akcesoria i pozycja parking
Wygodne przechowywanie akcesoriów, rury przedłużającej, przewodu zasilającego i węża parowego. Pozycja postojowa ułatwiająca parkowanie dyszy podłogowej podczas przerw w pracy.
Parownica SC 3 Deluxe EasyFix: Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
Zbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy. Filtr zapewnia automatyczne usuwanie kamienia.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia podłóg w domu dzięki dyszy podłogowej z lamelkami.
  • Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
  • Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 75
Moc grzałki (W) 1900
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 3,3
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 361 x 251 x 282

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Szczotka szczelinowa
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na urządzeniu (dwuetapowo)
  • Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Fugi
