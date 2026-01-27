Parownica SC 3 Deluxe EasyFix Premium jest gotowa do pracy już po 30 sekundach nagrzewania i eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Zintegrowany z urządzeniem schowek na akcesoria umożliwia proste i wygodne przechowywanie akcesoriów, czy kabla zasilającego. Inne funkcje obejmują zintegrowany wkład odkamieniający, możliwość napełniania zbiornika wody podczas pracy urządzenia, podświetlany pierścień LED wskazujący tryb pracy, a także różne akcesoria do usuwania uporczywych zabrudzeń na płytkach, płytach grzewczych i okapach oraz w szczelinach i fugach. Dysza podłogowa EasyFix z ruchomym przegubem gwarantuje optymalną ergonomię, a dzięki wbudowanym lamelom zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi rzepów ściereczkę z mikrofibry można bez wysiłku założyć na dyszę podłogową i zdjąć bez kontaktu z brudem. Dwustopniowa regulacja pary gwarantuje doskonałe dostosowanie strumienia pary do czyszczonej powierzchni i poziomu zabrudzenia.