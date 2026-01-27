SC 3 EasyFix to najszybsza parownica w swojej klasie, gotowa do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania. Zbiornik wody można napełnić w dowolnym momencie, aby zapewnić nieprzerwane czyszczenie. Wkład odkamieniający automatycznie odkamienia wodę, zwiększając tym samym żywotność urządzenia. Parownica Kärcher SC 3 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w domu. Może być stosowany na wszystkich rodzajach twardych powierzchni domowych. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Jej bogate akcesoria zapewniają higieniczne efekty podczas czyszczenia płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin, usuwając nawet uporczywe zabrudzenia. Jest również wyposażona w dyszę podłogową EasyFix z elastycznym przegubem zapewniającym doskonałą ergonomię i technologię lameli zapewniającą doskonałe efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją idealnie dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Dodatkowe szczegóły: schowek na akcesoria i pozycja parkowania dyszy podłogowej.