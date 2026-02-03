Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾ Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 75 Moc grzałki (W) 1900 Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,5 Długość przewodu zasilającego (m) 4 Czas nagrzewania (min) 0,5 Pojemność zbiornika (l) 1 Liczba faz (Ph) 1 Napięcie (V) 220 / 240 Częstotliwość ( Hz ) 50 / 60 Kolor czarny Waga bez akcesoriów (kg) 3,1 Waga z opakowaniem (kg) 4,6 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ W porównaniu do tego samego urządzenia bez wkładu. Niezbędna jest regularna wymiana wkładu odkamieniającego podczas planowanej konserwacji. Minimalne wydłużenie żywotności produktu w oparciu o wewnętrzny test trwałości przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH. / ⁴⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ⁵⁾ Z wyłączeniem zapięcia na rzep. / ⁶⁾ Za każdym razem, gdy tekstylia są prane, zrzucane są mikrowłókna, które trafiają do naszych oceanów. Rozkład włókien poliestrowych z technologią CICLO® wynosi 94,3% w ciągu 3,7 roku, podczas gdy rozkład zwykłych włókien poliestrowych wynosi tylko 4,9% w ciągu 3,7 roku (zgodnie z normą ASTM D6691). Ta tkanina nie nadaje się do kompostowania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Logo i znaki CiCLO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intrinsic Advanced Materials, LLC.