Parownica SC 3 EasyFix Plus
Parownica nowej generacji z systemem automatycznego odkamieniania charakteryzuje się najkrótszym czasem nagrzewania - jest gotowa do pracy w zaledwie 30 sekund! Zbiornik na wodę można bez przeszkód uzupełniać w trakcie pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera.
Parownica SC 3 EasyFix jest gotowa do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania. Zbiornik na wodę można uzupełniać podczas pracy urządzenia, a zastosowany wkład odkamieniający autonomicznie odkamienia wodę, zwiększając w ten sposób żywotność parownicy. Kärcher SC 3 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych. Może być stosowana na wszystkich rodzajach twardych powierzchni w gospodarstwie domowym. Dokładne czyszczenie za pomocą odkurzacza parowego Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich powszechnych bakterii domowych²⁾ z typowych domowych powierzchni twardych. Bogate akcesoria umożliwiają higieniczne czyszczenie płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin - w tym usuwanie uporczywych zabrudzeń. Parownica posiada w dyszę podłogową EasyFix z ruchomym przegubem i lamelami zapewniającą doskonałe rezultaty czyszczenia. Dysza doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy. Dzięki wygodnemu systemowi rzepów ściereczkę z mikrofibry można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z brudem i schylania się. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary, wydatek pary można idealnie dostosować doczyszczonej powierzchni i zabrudzeń. Na urządzeniu znajdziesz schowek na akcesoria i miejsce na dyszę podłogową.
Cechy i zalety
Krótki czas nagrzewaniaCzas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzieZbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy. Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
- Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 75
|Moc grzałki (W)
|1900
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3,5
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 2 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Dysza power
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Okrągła szczotka, duża
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
- Nakładka do odświeżania dywanów
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
- Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
- Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
- Odświeża dywany
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.