Parownica SC 4 EasyFix

Wielofunkcyjne i wyjątkowo komfortowe w obsłudze urządzenie. Skuteczne i niezawodne. Przeznaczone do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni w domu. Posiada dodatkowy zbiornik na wodę.

Parownica SC 4 EasyFix oferuje dużą wygodę dzięki zintegrowanemu schowkowi na kabel, schowkowi na akcesoria i pozycji parkowania dyszy podłogowej. Dysza podłogowa EasyFix gwarantuje doskonałą ergonomię dzięki elastycznemu przegubowi, a technologia lameli zapewnia lśniące efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Szeroka gama akcesoriów szybko sprawi, że płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny będą lśniły jak nowe – usuwając nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Stale uzupełniany i wyjmowany zbiornik na wodę umożliwia nieprzerwane czyszczenie. Parownica SC 4 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w domu. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni.

Cechy i zalety
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Czyszczenie bez przerw, wygodne napełnianie zbiornika wodą.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
Bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego i akcesoriów
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Pad wykonany z wysokiej jakości mikrofibry.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 100
Moc grzałki (W) 2000
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 4
Pojemność kotła (l) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 0,8
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 4,1
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Proszek do odkamieniania: 3 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

