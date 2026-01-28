Parownica SC 4 EasyFix oferuje dużą wygodę dzięki zintegrowanemu schowkowi na kabel, schowkowi na akcesoria i pozycji parkowania dyszy podłogowej. Dysza podłogowa EasyFix gwarantuje doskonałą ergonomię dzięki elastycznemu przegubowi, a technologia lameli zapewnia lśniące efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Szeroka gama akcesoriów szybko sprawi, że płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny będą lśniły jak nowe – usuwając nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Stale uzupełniany i wyjmowany zbiornik na wodę umożliwia nieprzerwane czyszczenie. Parownica SC 4 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w domu. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni.