Wygodna parownica SC 4 EasyFix Premium z ulepszonym zestawem akcesoriów do jeszcze dokładniejszego usuwania zabrudzeń zapewnia higieniczną czystość w całym domu. Urządzenie czyści całkowicie bez użycia środków chemicznych. Nawet na dywanach - dzięki dołączonej nakładce do odświeżania dywanów. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich powszechnych bakterii domowych²⁾ z typowych twardych powierzchni domowych. Bogate akcesoria parownicy dokładnie wyczyszczą płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny. Nawet usuwanie wyjątkowo uporczywych zabrudzeń nie stanowi problemu. Dysza podłogowa EasyFix z technologią lameli gwarantuje doskonałą ergonomię i perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Za pomocą wygodnego systemu rzepów ściereczkę z mikrofibry można szybko przymocować do dyszy podłogowej i ponownie zdjąć bez konieczności kontaktu z brudem. Dwustopniową regulację pary można optymalnie dostosować do powierzchni i stopnia zabrudzenia. Zbiornik na wodę można napełniać podczas pracy urządzenia co pozwala na nieprzerwane czyszczenie. SC 4 EasyFix Premium posiada zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria, a także miejsce do zamocowania dyszy podłogowej na czas przechowywania parownicy.