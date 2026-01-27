Parownica SC 5 Deluxe Signature Line

Parownica SC 5 Deluxe, wyposażona w pasek LED, wskaźnik temperatury LED w czasie rzeczywistym, funkcję VapoHydro pozwala czyścić w pełni wygodnie i bez zakłóceń.

Tylko nasze najbardziej innowacyjne, wysokowydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Nasz najwyższy model parownicy SC 5 Deluxe Signature Line sprawia, że higieniczne czyszczenie staje się relaksującą czynnością. Wysokiej klasy funkcje, takie jak wyrzut pary, który można dostosować do powierzchni i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni lub funkcja VapoHydro, która może być używana do włączania gorącej wody oprócz pary. Zbiornik na wodę jest wyjmowany i można go stale uzupełniać, co gwarantuje czyszczenie bez przerw. Dzięki wyświetlaczowi LED w czasie rzeczywistym można zobaczyć, jak szybko urządzenie jest gotowe do użycia, a wbudowany schowek na akcesoria pozwala przechowywać je w jednym miejscu.

Cechy i zalety
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line: Korzyści Signature Line
Korzyści Signature Line
Podpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line: Wyświetlacz LED temperatury w czasie rzeczywistym
Wyświetlacz LED temperatury w czasie rzeczywistym
Proces nagrzewania może być monitorowany w czasie rzeczywistym do maksymalnej temperatury 150 °C.
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line: Wygodny schowek na akcesoria i pozycja parking
Wygodny schowek na akcesoria i pozycja parking
Wygodne przechowywanie akcesoriów, rury przedłużającej, przewodu zasilającego i węża parowego.
Funkcja VapoHydro
  • Regulacja stopnia wilgotności pary
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
  • Czyszczenie bez przerw i łatwe napełnianie zbiornika z wodą.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia podłóg w domu dzięki dyszy podłogowej z lamelkami.
  • Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
  • Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Trójstopniowa regulacja przepływu pary
  • Przepływ pary można dostosować do powierzchni i poziomu zabrudzenia.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 130
Moc grzałki (W) 2250
Maksymalne ciśnienie pary (bar) 4
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Czas nagrzewania (min) 3
Pojemność kotła (l) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1,3
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 9,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 2 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Proszek do odkamieniania: 3 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Dysza power
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Okrągła szczotka, duża
  • Szczotka szczelinowa
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m
  • Nakładka do odświeżania dywanów

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na urządzeniu (trzyetapowo)
  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.3 m
  • Podłączenie dla żelazka parowego
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Funkcja VapoHydro
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line
Parownica SC 5 Deluxe Signature Line
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Fugi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.