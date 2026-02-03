Parownica SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition nie tylko dobrze się prezentuje, ale także zapewnia pełną moc czyszczenia: Wyjątkowe ciśnienie pary 4,2 bara sprawia, że jest to najlepsza parownica w swojej klasie. Czterostopniowa regulacja pary umożliwia dostosowanie strumienia pary do potrzeb. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Natomiast dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów doskonale czyści gładkie powierzchnie, okapy, narożniki i szczeliny. Szczególnie praktyczne żelazko parowe, które również znajduje się w zestawie, przyspiesza prasowanie o 50%. Funkcja VapoHydro umożliwia dodatkowo dodawanie gorącej wody i łatwiejsze usuwanie oraz zmywanie uporczywych zanieczyszczeń. Elastyczna dysza podłogowa EasyFix jest wyposażona w imponującą i wydajną technologię lameli. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można wygodnie przymocować do dyszy podłogowej bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Zbiornik na wodę można wyjąć i stale uzupełniać. Urządzenie jest również wyposażone w zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria orazmiejsce do parkowania dyszy podłogowej.