Parownica SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition

Parownica SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition z ciśnieniem pary 4,2 bara zawiera żelazko parowe, funkcję VapoHydro, dyszę podłogową i inne akcesoria.

Parownica SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition nie tylko dobrze się prezentuje, ale także zapewnia pełną moc czyszczenia: Wyjątkowe ciśnienie pary 4,2 bara sprawia, że jest to najlepsza parownica w swojej klasie. Czterostopniowa regulacja pary umożliwia dostosowanie strumienia pary do potrzeb. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Natomiast dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów doskonale czyści gładkie powierzchnie, okapy, narożniki i szczeliny. Szczególnie praktyczne żelazko parowe, które również znajduje się w zestawie, przyspiesza prasowanie o 50%. Funkcja VapoHydro umożliwia dodatkowo dodawanie gorącej wody i łatwiejsze usuwanie oraz zmywanie uporczywych zanieczyszczeń. Elastyczna dysza podłogowa EasyFix jest wyposażona w imponującą i wydajną technologię lameli. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można wygodnie przymocować do dyszy podłogowej bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Zbiornik na wodę można wyjąć i stale uzupełniać. Urządzenie jest również wyposażone w zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria orazmiejsce do parkowania dyszy podłogowej.

Cechy i zalety
Funkcja VapoHydro
Funkcja VapoHydro
Gorąca woda z parą przekłada się na łatwiejsze usuwanie brudu. Lepsze rezultaty czyszczenia.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Czyszczenie bez przerw i łatwe napełnianie zbiornika z wodą.
Wielofunkcyjne akcesoria wliczając w to żelazko parowe
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
  • Żelazko parowe z automatycznym wyłączaniem i lekką stopą.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Czterostopniowa regulacja przepływu pary
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
  • Bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego i akcesoriów
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 150
Moc grzałki (W) 2250
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 4,2
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Czas nagrzewania (min) 3
Pojemność kotła (l) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1,5
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 6
Waga z opakowaniem (kg) 10,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Proszek do odkamieniania: 3 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Dysza okienna Comfort
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Szczotka szczelinowa XXL
  • Żelazko parowe EasyFinish
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na urządzeniu (4 stopnie)
  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.3 m
  • Podłączenie dla żelazka parowego
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Funkcja VapoHydro
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Prasowanie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

