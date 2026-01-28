Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden

Mocna i trwała: pompa ogrodowa BP 4.500 Garden to idealne rozwiązanie w podstawowej wersji do przyjaznego dla środowiska podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: cysterny, zbiorniki, itp.

Kompaktowa, solidna i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 Garden to idealny model w podstawowej wersji do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: zbiorniki i beczki. Pompa zachwyca dużą mocą zasysania i optymalnym ciśnieniem. Lekkie urządzenie BP 4.500 Garden można wygodnie transportować dzięki uchwytowi posiadającemu ergonomiczny kształt. Pompa ogrodowa jest również bezobsługowa i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można wygodnie, bez nadwyrężania pleców, włączyć i wyłączyć naciskając stopą na duży przełącznik. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Kärcher oferuje także przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Poza tym: Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu urządzenie BP 4.500 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. To oznacza jeszcze wygodniejszy sposób podlewania ogrodu. Ale to nie wszystko: Zmodernizowana pompa świetnie sprawdzi się do zaopatrzenia domu w wodę.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden: Optymalne zasysanie
Optymalne zasysanie
Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 4500
Wysokość tłoczenia (m) maks. 36
Ciśnienie (bar) maks. 3,6
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,4
Waga z opakowaniem (kg) 7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 186 x 231

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden

Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria