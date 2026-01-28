Kompaktowa, solidna i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 Garden to idealny model w podstawowej wersji do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: zbiorniki i beczki. Pompa zachwyca dużą mocą zasysania i optymalnym ciśnieniem. Lekkie urządzenie BP 4.500 Garden można wygodnie transportować dzięki uchwytowi posiadającemu ergonomiczny kształt. Pompa ogrodowa jest również bezobsługowa i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można wygodnie, bez nadwyrężania pleców, włączyć i wyłączyć naciskając stopą na duży przełącznik. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Kärcher oferuje także przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Poza tym: Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu urządzenie BP 4.500 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. To oznacza jeszcze wygodniejszy sposób podlewania ogrodu. Ale to nie wszystko: Zmodernizowana pompa świetnie sprawdzi się do zaopatrzenia domu w wodę.