Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden
Mocna i trwała: pompa ogrodowa BP 4.500 Garden to idealne rozwiązanie w podstawowej wersji do przyjaznego dla środowiska podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: cysterny, zbiorniki, itp.
Kompaktowa, solidna i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 Garden to idealny model w podstawowej wersji do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: zbiorniki i beczki. Pompa zachwyca dużą mocą zasysania i optymalnym ciśnieniem. Lekkie urządzenie BP 4.500 Garden można wygodnie transportować dzięki uchwytowi posiadającemu ergonomiczny kształt. Pompa ogrodowa jest również bezobsługowa i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można wygodnie, bez nadwyrężania pleców, włączyć i wyłączyć naciskając stopą na duży przełącznik. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Kärcher oferuje także przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Poza tym: Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu urządzenie BP 4.500 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. To oznacza jeszcze wygodniejszy sposób podlewania ogrodu. Ale to nie wszystko: Zmodernizowana pompa świetnie sprawdzi się do zaopatrzenia domu w wodę.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Optymalne zasysanieMaksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|550
|Maks. wydajność (l/h)
|< 4500
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 36
|Ciśnienie (bar)
|maks. 3,6
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 186 x 231
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.