Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt
22 000 l/godz., solidne i niezawodne: Solidna pompa do brudnej wody SP 22.000 Dirt ze zintegrowanym filtrem wstępnym i włącznikiem pływakowym, zapewnia bardziej elastyczny sposób użytkowania.
SP 22,000 Dirt to najmocniejsza pompa zanurzeniowa do brudnej wody od Kärcher. Jej wydajność wynosi do 22,000 l/godz., dzięki czemu to idealny wybór do trudnych zadań związanych z wypompowywaniem wody z dużego stawu w ogrodzie, zalanej piwnicy, bądź też wykopów na budowie. Cząsteczki zanieczyszczeń do 30 mm nie stanowią dla pompy wyzwania. Większe cząsteczki zanieczyszczeń mogą zablokować urządzenie, dlatego można wyciągnąć zintegrowany filtr wstępny ze stali nierdzewnej, aby ochronić wirnik pompy. Pierścień uszczelniający jest także wykorzystywany w gamie Professional i zapewnia wyjątkowo długą żywotność urządzenia. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Włącznik pływakowy posiada także inne praktyczne funkcje: Automatycznie włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho, a poziom, na jakim się znajduje można dopasować. Włącznik pływakowy można również ustawić tak, aby pompa zanurzeniowa podczas ciągłej pracy pompowała do głębokości 35 mm. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia również szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
Regulowany pływakW zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick ConnectPrzyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 30 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Wytrzymały, zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej
- Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|750
|Maks. wydajność (l/h)
|< 22000
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|8
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,8
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 30
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|35
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|35
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 291 x 354
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
- Pływak regulowany na wysokość
- Zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej
- W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
- Do opróżniania wykopów o powierzchni do 100 m³
