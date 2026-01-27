Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt
Solidna i niezawodna: Pompa zanurzeniowa SP 9500 Dirt o wydajności do 9500 l/godz. z włącznikiem pływakowym, to kompaktowe urządzenie w podstawowej wersji do wypompowywania oraz przepompowywania brudnej wody.
Maksymalna wydajność tłoczenia pompy wynosi 9500 litrów na godzinę, co sprawia, że SP 9500 Dirt jest idealnym modelem w podstawowej wersji do szybkiego wypompowywania i przepompowywania wody z beczek, jak również oczek wodnych. Skutecznie pompuje czystą i brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Do silnych zanieczyszczeń można użyć opcjonalnie dostępnego filtra wstępnego, który ochroni wirnik przed zatorami spowodowanymi na przykład przez gałęzie. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional, które zostało zastosowane we wszystkich pompach zanurzeniowych - również gwarantuje długą żywotność urządzeń. Istnieje także możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Pompa zanurzeniowa do brudnej wody posiada również włącznik pływakowy, który włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy można zamocować tak, aby pompa mogła być używana nawet przy niskim poziomie wody, aż do poziomu 25 mm. Pozostałe praktyczne cechy: Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
Włącznik pływakowyW zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick ConnectGwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
- Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|280
|Maks. wydajność (l/h)
|< 9500
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|6
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,6
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 20
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|25
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|25
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|229 x 238 x 303
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
- Włącznik pływakowy
- W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
