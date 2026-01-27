Maksymalna wydajność tłoczenia pompy wynosi 9500 litrów na godzinę, co sprawia, że SP 9500 Dirt jest idealnym modelem w podstawowej wersji do szybkiego wypompowywania i przepompowywania wody z beczek, jak również oczek wodnych. Skutecznie pompuje czystą i brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Do silnych zanieczyszczeń można użyć opcjonalnie dostępnego filtra wstępnego, który ochroni wirnik przed zatorami spowodowanymi na przykład przez gałęzie. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional, które zostało zastosowane we wszystkich pompach zanurzeniowych - również gwarantuje długą żywotność urządzeń. Istnieje także możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Pompa zanurzeniowa do brudnej wody posiada również włącznik pływakowy, który włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy można zamocować tak, aby pompa mogła być używana nawet przy niskim poziomie wody, aż do poziomu 25 mm. Pozostałe praktyczne cechy: Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".