Inteligentny robot sprzątający RCV 5 w niezależny oraz systematyczny sposób czyści twarde posadzki oraz dywany z krótkim włosiem. Obrotowa szczotka, szczotka boczna i wentylator sprawiają, że suche zanieczyszczenia trafiają do wbudowanego zbiornika zanieczyszczeń. Czujnik ultradźwiękowy umożliwia wykrywanie dywanów, które skuteczniej można wyczyścić używając trybu Auto Boost zapewniającego maksymalną moc zasysania zanieczyszczeń. RCV 5 potrafi nie tylko odkurzać, ale również wycierać posadzki na mokro. W trybie mopowania odkurzacz automatycznie omija dywany. Aplikacja umożliwia RCV 5 poznawanie otoczenie i automatycznie tworzy mapy pomieszczeń dzięki wykrywaniu otoczenia (LiDAR). Każde pomieszczenie może być czyszczone w spersonalizowany sposób. Wybrane pomieszczenia mogą być odkurzane, mopowane, bądź też pozostawione bez czyszczenia. Podwójny czujnik laserowy i kamera naszego najwyższego modelu, jakim jest RCV 5, pozwala wykrywać i omijać płaskie przeszkody takie jak: przewody, skarpetki i buty. Dodatkowo czujniki chronią urządzenie przed upadkiem na przykład ze schodów. Robota sprzątającego RCV 5 można wygodnie uruchomić w aplikacji zgodnie ze spersonalizowanym harmonogramem lub naciskając przycisk znajdujący się na urządzeniu. Gdy robot będzie potrzebował Twojej pomocy usłyszysz odpowiedni komunikat.