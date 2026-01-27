Robot sprzątający z funkcją mopowania RCV 5 Comfort

Robot sprzątający RCV 5 Comfort, wyposażony w nawigację LiDAR, sztuczną inteligencję (AI) i system podwójnych laserów, sprawnie porusza się, omijając przeszkody. Sterowany za pomocą aplikacji mobilnej, autonomicznie odkurza zarówno dywany, jak i twarde podłogi, oferując także pod doposażeniu funkcję mopowania.

RCV 5 Comfort łączy sztuczną inteligencję z systemem podwójnego lasera i kamerą, aby wykrywać przeszkody, takie jak kable czy buty, i bezpiecznie je omijać. Po uruchomieniu robot sprzątający autonomicznie rozpoczyna odkurzanie: suche zabrudzenia są transportowane do pojemnika na odpady przez obracającą się szczotkę, szczotki boczne i mocną turbinę. Ultradźwiękowy czujnik wykrywa dywany i aktywuje tryb ssania z funkcją Auto Boost. Opcjonalnie, RCV 5 może być wyposażony w moduł mopujący, dzięki czemu może również myć podłogi. W trybie mopowania robot automatycznie omija dywany. Dzięki wykrywaniu otoczenia LiDAR RCV 5 tworzy mapę pomieszczenia, którą można dostosować w aplikacji. Pozwala to na zdefiniowanie obszarów, które mają być tylko odkurzane lub tylko myte. Robot jest aktywowany za pomocą aplikacji, zaprogramowanego harmonogramu lub dotknięciem przycisku. Stan czyszczenia można śledzić w aplikacji. W przypadku problemów, RCV 5 przekazuje powiadomienia za pomocą komunikatów głosowych. Po zakończeniu zadania lub w razie potrzeby w międzyczasie, automatycznie wraca do stacji ładującej i samoczyszczącej, gdzie automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje akumulator.

Cechy i zalety
Robot sprzątający z funkcją mopowania RCV 5 Comfort: Mopowanie
Jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Odkurzacz automatyczny RCV 5 wyciera posadzkę także na mokro. W razie potrzeby użyć ściereczki z mikrofibry, napełnić zbiornik czystej wody i do dzieła. Robot sprzątający RCV 5 może czyścić w trzech trybach : na sucho, na mokro, lub w trybie łączonym zarówno na sucho jak i mokro.
Robot sprzątający z funkcją mopowania RCV 5 Comfort: Sztuczna inteligencja umożliwia precyzyjną nawigację
Dzięki szybkiej i niezawodnej nawigacji LiDAR robot precyzyjnie skanuje i mapuje pomieszczenia, zapewniając najlepszą orientację dla niezawodnego sprzątania nawet w ciemności. Podwójny czujnik laserowy i kamera w robocie pozwalają mu nawet rozpoznawać małe lub płaskie obiekty, które są zbyt małe dla systemu LiDAR (np. buty, skarpetki lub kable). Jeśli system podwójnego lasera i kamery wykryje przeszkody, uwzględni je na mapie. Robot omija je za pomocą inteligentnego manewru nawigacyjnego, unikając utknięcia lub uszkodzenia.
Robot sprzątający z funkcją mopowania RCV 5 Comfort: Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń
Rutynowe, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz znacząco wydłuża autonomiczny czas pracy RCV 5. Pojemnik na kurz RCV 5 nie wymaga ręcznego opróżniania, eliminując kontakt z kurzem i brudem. Rutynowe opróżnianie pojemnika na kurz gwarantuje, że moc ssąca RCV 5 jest zawsze wysoka.
Funkcja wykrywania dywanu i tryb Auto Boost
  • RCV 5 automatycznie wykrywa dywany przy pomocy ultradźwiękowego czujnika i pokazuje je na mapie w aplikacji.
  • W trybie wycierania na mokro robot omija wykryte dywany.
  • Tryb Auto Boost zapewnia zwiększoną moc zasysania zanieczyszczeń dla uzyskania jeszcze lepszych efektów czyszczenia.
Możliwość dopasowania parametrów czyszczenia
  • W aplikacji można ustawić różne parametry czyszczenia dla poszczególnych obszarów pomieszczeń (np.: moc zasysania zanieczyszczeń lub ilość wykorzystywanej wody, bądź też intensywność czyszczenia powierzchni).
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
  • Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
  • W aplikacji możesz skonfigurować robota sprzątającego RCV 5, a także kontrolować go z dowolnego miejsca. Nawet, gdy nie ma Cię w domu.
  • W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Precyzyjne mapowanie z różnymi opcjami personalizacji
  • W aplikacji można przechowywać kilka map np.: wielu pięter.
  • Możliwe jest wyznaczenie obszarów, które robot sprzątający ma pominąć (np.: drapak dla kota, miejsca zabaw w dziecięcym pokoju lub przeszkody trudne do pokonania dla robota).
  • Aplikacja umożliwia wyznaczeie obszarów, które mają być wielokrotnie czyszczone, czyszczone w trybie intensywnym lub mopowane przy użyciu większej ilości wody.
Komunikat głosowy
  • Robot RCV 5 za pomocą komunikatów głosowych przekazuje ważne informacje, również dotyczące aktualnego statusu.
  • Gdy robot sprzątający RCV 5 będzie potrzebował Twojej pomocy lub obsługi, usłyszysz odpowiedni komunikat.
Ochrona danych i aktualizacje
  • Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
  • Cały transfer danych między aplikacją Home Robots na smartfonie a automatycznym odkurzaczem i mopem odbywa się za pośrednictwem chmury do serwerów zlokalizowanych wyłącznie w Niemczech.
  • Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność odkurzacza automatycznego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Worek filtrujący z włókniny niezawodnie zatrzymuje kurz i brud.
  • Wyłapany brud jest usuwany w łatwy i higieniczny sposób.
  • Po wyjęciu worka filtrującego z włókniny ze stacji, automatycznie się zamyka. Dzięki temu brud pozostaje bezpiecznie w worku, a kurz jest niezawodnie zatrzymywany, zapobiegając jego wydostawaniu się podczas wymiany worka.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Czas ładowania akumulatora (min) 230
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii (Ah) 5,2
Czas pracy baterii (min) 120
Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia) (m²/h) 85
Zbiornik na zanieczyszczenia (ml) 330
Zbiornik czystej wody (ml) 240
Moc ssania (Pa) 5000
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 66
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania) (kg) 3,9
Waga z opakowaniem (kg) 12,5
Wysokość robota sprzątającego (mm) 97
Średnica robota (mm) 350
Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.) (mm) 135 x 150 x 99

Zakres dostawy

  • Szczotka do czyszczenia
  • Szczotka boczna: 2 x
  • Filtry: 2 x
  • Narzędzie do czyszczenia
  • Urządzenie do wycierania
  • Ściereczka czyszcząca: 2 x
  • Zbiornik na zanieczyszczenia
  • Zbiornik czystej wody

Wyposażenie

  • czyszczenie autonomiczne
  • Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
  • Czujnik dywanów
  • Stacja ładująca
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Połączenie przez WLAN
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
  • Komunikat głosowy
  • System laserowej nawigacji (LiDAR)
  • Czujnik laserowy i kamera
  • Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
  • Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho/ Czyszczenie na mokro/ Połączone czyszczenie (na morko i na sucho)/ Automatyczny system/ Punkt
Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Na dywanach z niskim włosiem
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.