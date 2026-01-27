Robot sprzątający z funkcją mopowania RCV 5 Comfort
Robot sprzątający RCV 5 Comfort, wyposażony w nawigację LiDAR, sztuczną inteligencję (AI) i system podwójnych laserów, sprawnie porusza się, omijając przeszkody. Sterowany za pomocą aplikacji mobilnej, autonomicznie odkurza zarówno dywany, jak i twarde podłogi, oferując także pod doposażeniu funkcję mopowania.
RCV 5 Comfort łączy sztuczną inteligencję z systemem podwójnego lasera i kamerą, aby wykrywać przeszkody, takie jak kable czy buty, i bezpiecznie je omijać. Po uruchomieniu robot sprzątający autonomicznie rozpoczyna odkurzanie: suche zabrudzenia są transportowane do pojemnika na odpady przez obracającą się szczotkę, szczotki boczne i mocną turbinę. Ultradźwiękowy czujnik wykrywa dywany i aktywuje tryb ssania z funkcją Auto Boost. Opcjonalnie, RCV 5 może być wyposażony w moduł mopujący, dzięki czemu może również myć podłogi. W trybie mopowania robot automatycznie omija dywany. Dzięki wykrywaniu otoczenia LiDAR RCV 5 tworzy mapę pomieszczenia, którą można dostosować w aplikacji. Pozwala to na zdefiniowanie obszarów, które mają być tylko odkurzane lub tylko myte. Robot jest aktywowany za pomocą aplikacji, zaprogramowanego harmonogramu lub dotknięciem przycisku. Stan czyszczenia można śledzić w aplikacji. W przypadku problemów, RCV 5 przekazuje powiadomienia za pomocą komunikatów głosowych. Po zakończeniu zadania lub w razie potrzeby w międzyczasie, automatycznie wraca do stacji ładującej i samoczyszczącej, gdzie automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje akumulator.
Cechy i zalety
MopowanieJeszcze lepsze efekty czyszczenia. Odkurzacz automatyczny RCV 5 wyciera posadzkę także na mokro. W razie potrzeby użyć ściereczki z mikrofibry, napełnić zbiornik czystej wody i do dzieła. Robot sprzątający RCV 5 może czyścić w trzech trybach : na sucho, na mokro, lub w trybie łączonym zarówno na sucho jak i mokro.
Sztuczna inteligencja umożliwia precyzyjną nawigacjęDzięki szybkiej i niezawodnej nawigacji LiDAR robot precyzyjnie skanuje i mapuje pomieszczenia, zapewniając najlepszą orientację dla niezawodnego sprzątania nawet w ciemności. Podwójny czujnik laserowy i kamera w robocie pozwalają mu nawet rozpoznawać małe lub płaskie obiekty, które są zbyt małe dla systemu LiDAR (np. buty, skarpetki lub kable). Jeśli system podwójnego lasera i kamery wykryje przeszkody, uwzględni je na mapie. Robot omija je za pomocą inteligentnego manewru nawigacyjnego, unikając utknięcia lub uszkodzenia.
Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeńRutynowe, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz znacząco wydłuża autonomiczny czas pracy RCV 5. Pojemnik na kurz RCV 5 nie wymaga ręcznego opróżniania, eliminując kontakt z kurzem i brudem. Rutynowe opróżnianie pojemnika na kurz gwarantuje, że moc ssąca RCV 5 jest zawsze wysoka.
Funkcja wykrywania dywanu i tryb Auto Boost
- RCV 5 automatycznie wykrywa dywany przy pomocy ultradźwiękowego czujnika i pokazuje je na mapie w aplikacji.
- W trybie wycierania na mokro robot omija wykryte dywany.
- Tryb Auto Boost zapewnia zwiększoną moc zasysania zanieczyszczeń dla uzyskania jeszcze lepszych efektów czyszczenia.
Możliwość dopasowania parametrów czyszczenia
- W aplikacji można ustawić różne parametry czyszczenia dla poszczególnych obszarów pomieszczeń (np.: moc zasysania zanieczyszczeń lub ilość wykorzystywanej wody, bądź też intensywność czyszczenia powierzchni).
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
- Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
- W aplikacji możesz skonfigurować robota sprzątającego RCV 5, a także kontrolować go z dowolnego miejsca. Nawet, gdy nie ma Cię w domu.
- W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Precyzyjne mapowanie z różnymi opcjami personalizacji
- W aplikacji można przechowywać kilka map np.: wielu pięter.
- Możliwe jest wyznaczenie obszarów, które robot sprzątający ma pominąć (np.: drapak dla kota, miejsca zabaw w dziecięcym pokoju lub przeszkody trudne do pokonania dla robota).
- Aplikacja umożliwia wyznaczeie obszarów, które mają być wielokrotnie czyszczone, czyszczone w trybie intensywnym lub mopowane przy użyciu większej ilości wody.
Komunikat głosowy
- Robot RCV 5 za pomocą komunikatów głosowych przekazuje ważne informacje, również dotyczące aktualnego statusu.
- Gdy robot sprzątający RCV 5 będzie potrzebował Twojej pomocy lub obsługi, usłyszysz odpowiedni komunikat.
Ochrona danych i aktualizacje
- Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
- Cały transfer danych między aplikacją Home Robots na smartfonie a automatycznym odkurzaczem i mopem odbywa się za pośrednictwem chmury do serwerów zlokalizowanych wyłącznie w Niemczech.
- Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność odkurzacza automatycznego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Worek filtrujący z włókniny niezawodnie zatrzymuje kurz i brud.
- Wyłapany brud jest usuwany w łatwy i higieniczny sposób.
- Po wyjęciu worka filtrującego z włókniny ze stacji, automatycznie się zamyka. Dzięki temu brud pozostaje bezpiecznie w worku, a kurz jest niezawodnie zatrzymywany, zapobiegając jego wydostawaniu się podczas wymiany worka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Pojemność baterii (Ah)
|5,2
|Czas pracy baterii (min)
|120
|Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia) (m²/h)
|85
|Zbiornik na zanieczyszczenia (ml)
|330
|Zbiornik czystej wody (ml)
|240
|Moc ssania (Pa)
|5000
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|66
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania) (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,5
|Wysokość robota sprzątającego (mm)
|97
|Średnica robota (mm)
|350
|Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.) (mm)
|135 x 150 x 99
Zakres dostawy
- Szczotka do czyszczenia
- Szczotka boczna: 2 x
- Filtry: 2 x
- Narzędzie do czyszczenia
- Urządzenie do wycierania
- Ściereczka czyszcząca: 2 x
- Zbiornik na zanieczyszczenia
- Zbiornik czystej wody
Wyposażenie
- czyszczenie autonomiczne
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- Czujnik dywanów
- Stacja ładująca
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Czujnik laserowy i kamera
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho/ Czyszczenie na mokro/ Połączone czyszczenie (na morko i na sucho)/ Automatyczny system/ Punkt
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Na dywanach z niskim włosiem
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.